به گزارش خبرنگار مهر، علم پزشکی مانند دیگر علوم دنیا، هر روز در حال پیشرفت است و روشهای نوین پانسمان که برند هارتمن یکی از آنهاست، در این میان نقش بسیار مهمی را بازی میکنند.
به سبب اهمیت این موضوع سمینار "راه حل های جامع هارتمن برای درمان زخم" روز گذشته با گفتههای عباس معینی، دبیر همایش و فوق تخصص جراحی توراکس برگزار شد.
وی ضمن خوشآمدگویی به حاضران، گفت: بسیار خشنودم که امروز توانستیم پس از مدتها نخستین سمینار درباره روشهای نوین پانسمان را برگزار کنیم.
دبیر همایش افزود: در گذشته و برای استفاده از روشهای پانسمان نوین در استان البرز با مشکلاتی مانند نبود دارو و مراکزی که اینگونه خدمات را ارائه دهند روبهرو بودیم که خوشبختانه تاکنون این مشکلات تا اندازه رفع شده است و پزشکان و بیماران برای دسترسی به داروی مورد نظر خود ناچار نیستند به تهران و دیگر مراجع مراجعه کنند.
معینی ادامه داد: مدتها بود که در صدد برگزاری چنین همایشی بودیم و امروز با کمک دوستان و همکاران دلسوز توانستیم به این مهم دست پیدا کنیم.
این فوق تخصص جراحی در پایان، با اشاره به حضور دکتر «گوما حاتم»، پزشک مصری، مقیم آلمان، تاکید کرد: دکتر حاتم، با تجربهای گسترده در زمینه روشهای نوین در درمان زخم، امروز ما را در هرچه روشن کردن این راه کمک میکنند.
درمان زخم ها از معضلات همیشگی جامعه پزشکی بوده است
سخنران بعدی این مراسم، بهروز علیزاده، متخصص داخلی و دبیر علمی همایش بود. علیزاده سخنان خود را با قدردانی از ریاست بیمارستان امام خمینی کرج آغاز کرد و گفت: مدت زمان زیادی است که چشم انتظار برگزاری همایشی این چنینی در کشور بودیم که امروز توانستیم این امر را محقق کنیم.
وی ادامه داد: درمان زخمها، بهویژه زخمهای ناشی از دیابت و بستر؛ همواره یکی از معضلات و دغدغههای پزشکان و متخصصان بوده است، چنانکه بیماری که با این مشکل دستبه گریبان بود شاید هرگز درمان مناسبی برایش وجود نداشت و یا این درمان بسیار سخت و طاقتفرسا بود.
علیزاده افزود: درمان و اداره اینگونه زخمها کار چنان مشکلی است که گاهی از عهده یک تیم پزشکی نیز برنمیآید اما امروزه با پیشرفت دنیا و علم پزشکی و با کمک پانسمانهای نوین توانستیم تا اندازههای بسیاری زخمهای این چنینی را اداره و درمان کنیم.
دبیر علمی همایش روشهای جامع برای درمان زخم، تصریح کرد: باید بگویم که استان البرز؛ یکی از پیشتازان این عرصه است و تاکنون قدمهای بسیار موثری در کرج در این مورد برداشته شده است. لازم است یادآور شوم که اگر کاری صورت گرفته و نتیجهای حاصل شده است، بازده کار شبانهروزی پزشکان و پرستاران زحمتکش و دلسوز استان است.
این فوق تخصص داخلی، یادآور شد: امیدواریم در آینده شاهد پیشرفت هرچه بیشتر این روشها در کشور و بهویژه در استان البرز باشیم.
علیزاده با تاکید بر پژوهشهای گسترده و نیاز جامعه در اینباره، یادآور شد: انجام پژوهشهای گسترده و ارائه پروپوزالهایی در این مورد میتواند کشور را بهسوی پیشرفتهای بیشتر هدایت کند.
اهمیت استفاد ه از پانسمانهای جدید
در ادامه این برنامه، «گوما حاتم»، دیگر سخنران این همایش، با پیشدرآمدی از پانتهآ سخنور مشاور علمی شرکت هارتمن در استان البرز، به ارائه مقدمهای درباره این شرکت و معرفی دکتر حاتم به زبان انگلیسی پرداخت و سپس حاتم سخنان خود درباره زخمهای گوناگون و روشهای پانسمان آنها را آغاز کرد.
وی در میان صحبتهایش کوشش داشت تا بحث را تعاملی اداره کند و به همین منظور بدون میکروفن و جلوی سن با پزشکان و پرستاران حاضر در جلسه سخن میگفت و گاهی از آنها پرسشهایی درباره زخم و درمان آنها میکرد.
حاتم با اشاره به پانسمانهای جدید در دنیا تاکید کرد: اینگونه پانسمانها؛ محیط زخم را با رطوبتی بهینه و بدون تعویض هر روز پانسمان، نگهداری میکنند تا زخم هر چه زودتر درمان شود.
این پزشک مصری با اشاره به کمبود بیمارستان در سراسر دنیا و نبود آگاهی پزشکی مناسب و پرهزینه بودن درمان چنین زخمهایی، ادامه داد: روشهای نوین پانسمان با ارائه راهکارهایی ضمن کاهش درد بیمار و تاثیر بیشتر دارو، این عمل را نیز برای بیماران کمهزینهتر کرده است که این خود عامل بسیار مهمی بهشمار میآید.
گاهی بهترین روش ها بر روی یک فرد پاسخ مناسبی نمی دهد
پس از سخنان دکتر حاتم و استراحتی کوتاه، ناهید روحیپور به درمان زخم با روش پیآرپی پرداخت و با ارائه عکسهایی از درمانهایی که با این روش بر روی بیماران انجام داده شده بود، اشاره کرد و گفت: ممکن است بتوانیم از بهترین پانسمانها به همراه بهترین محیط بهره ببریم اما در این میان نباید خود بیمار و وضعیت فردی او را نادیده بگیریم.
وی ادامه داد: گاهی بهترین وضعیت و روشها، بر روی یک فرد پاسخ مناسبی نمیدهد، چرا که هر شخص ویژگیهای منحصربه فرد خود را دارد و ما را ناچار میکند روشهای دیگر را برای رسیدن به نتیجه که همان درمان است آزمایش کنیم.
روحیپور افزود: پیآرپی، پلاسمایی با پلاکت فوقالعاده بالاست و از سال 1990 در دنیا بهعنوان روشی برای درمان دردهای ارتوپدی و آرتروز بهکار گرفته میشود و من امروز از این روش برای درمان زخمهای گوناگون، زخمهایی که بهسادگی درمان نمیشدند استفاده کردم و خوشبختانه موفق شدم.
در پایان همایش، پانتهآ سخنور، سوپروایزر علمی شرکت ایران فارمیس و حسین اللهقلی، سوپروایزر بالینی همین شرکت، به معرفی شرکت هارتمن و درمان زخم با روشهای نوین پرداختند.
سخنور در اینباره گفت: هدف اصلی ما بالا بردن سطح آگاهی مردم و متخصصان برای به روز شدن و استفاده بهینه از خدمان نوین است.
وی در پایان سخنانش اضافه کرد: امیدواریم روشهای چنین درمانهایی در کشور ما افزایش یابد تا شاهد رشد روزافزون علم پزشکی در کشور؛ همگام با دنیا باشیم.
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