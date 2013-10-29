شرط سنی برای شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی/ آخرین وضعیت پرونده های هفتمین فراخوان

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرونده متقاضیان هفتمین فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاههای کشور و آن دسته از افرادی که در فرایند تکمیل ظرفیت شرکت کرده بودند، اظهار داشت: پس از پایان مهلت تکمیل ظرفیت، دانشگاهها تا 20 روز آینده باید شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیانی را که ثبت نام کرده اند بررسی و به آن گروه از افرادی که فاقد شرایط ثبت نام از نظر سن، گرایش تحصیلی و بر اساس نیازهای دانشگاهها هستند، اعلام کنند.

وی ادامه داد: واجدین شرایط نیز به مرحله مصاحبه دعوت می شوند که این فرایند دو ماه به طول می انجامد و بعد از این مدت، دانشگاهها باید پرونده ها را به مرکز جذب وزارت علوم، ارسال کنند.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم، درباره عمده جذبهایی که به تازگی صورت گرفته است، گفت: در نیمه نخست امسال اکثر پرونده هایی که مورد تایید قرار گرفتند مربوط به فراخوان بهمن مال سال 91 بودند و تعداد قابل توجهی از متقاضیان در مهرماه جذب شدند.

مردانی درباره حداقل و حداکثر سن متقاضیان برای شرکت در فراخوان جذب وزارت علوم، خاطرنشان کرد: حداقل سن داوطلبان محدودیتی ندارد.

وی ادامه داد: برای جذب در مقطع دکتری حداکثر 45 سال سن با خدمت سربازی، برای جذب مربی حداکثر 35 سال سن با خدمت سربازی، برای دانشجویان دکتری(بورس) با احتساب دوره تحصیل بین 35 تا 45 سال سن اعلام شده است.