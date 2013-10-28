991 انشعاب آب به متقاضيان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر قربانپور عصر یکشنبه در نشست با پيمانكاران شركت آبفا گنبد اظهار داشت: برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و تامین آب شرب مورد نیز در این شهر اقدامات ارزشمندی در سطح شهرستان انجام شده است.



وی با اشاره به فعالیت های این امور تصریح کرد: در این مدت تعداد 991 فقره واگذاری انشعاب آب، رفع 2 هزار و 793 حادثه در انشعابات، تعویض 79 فقره کنتور خراب، توسعه و بازسازی 774 متر شبکه توزیع، توسعه یک هزار و 719 متر شبکه آب، دو مورد مرئی سازی شیر آلات، اصلاح 394 انشعاب فرسوده، تست 324 کنتور آب و تفکیک 193 مورد انشعاب انجام شده است.



قربانپور از ویدئو متری 2 مورد چاه در این شهرستان خبر داد و افزود: هدف از اقدامات انجام شده تامین رضایت شهروندان است و این مسئله در شش ماهه نخست سال جاری محقق شد که امید داریم با ادامه برنامه ها و تلاش ها بتوانیم خدمات مطلوبی تری را به شهروندان ارائه دهیم.



مدیر امور آب و فاضلاب منطقه گنبدکاووس ابراز داشت: به منظور استاندار سازی 130 رشته از انشعابات فرسوده را نوسازی و بازسازی کرده ایم.



وی شستشوی 30 هزار و 440 شبکه توزیع و مخازن آب، تعویض و تعمیر 5 دستگاه پمپ چاه ها و مخزن 25000 ، 3 هزار 720 مورد کلر سنجی، تعمیر و تعویض 2 دستگاه ترانس و... را از دیگر اقدامات انجام شده در شش ماهه نخست سال جاری در این شهرستان برشمرد و یادآور شد: تلاش مجموعه همکاران در این امور این است که خدمات مطلوب را در اختیار مشترکان قرار دهیم.