991 انشعاب آب به متقاضيان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر قربانپور عصر یکشنبه در نشست با پيمانكاران شركت آبفا گنبد اظهار داشت: برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و تامین آب شرب مورد نیز در این شهر اقدامات ارزشمندی در سطح شهرستان انجام شده است.
وی با اشاره به فعالیت های این امور تصریح کرد: در این مدت تعداد 991 فقره واگذاری انشعاب آب، رفع 2 هزار و 793 حادثه در انشعابات، تعویض 79 فقره کنتور خراب، توسعه و بازسازی 774 متر شبکه توزیع، توسعه یک هزار و 719 متر شبکه آب، دو مورد مرئی سازی شیر آلات، اصلاح 394 انشعاب فرسوده، تست 324 کنتور آب و تفکیک 193 مورد انشعاب انجام شده است.
قربانپور از ویدئو متری 2 مورد چاه در این شهرستان خبر داد و افزود: هدف از اقدامات انجام شده تامین رضایت شهروندان است و این مسئله در شش ماهه نخست سال جاری محقق شد که امید داریم با ادامه برنامه ها و تلاش ها بتوانیم خدمات مطلوبی تری را به شهروندان ارائه دهیم.
مدیر امور آب و فاضلاب منطقه گنبدکاووس ابراز داشت: به منظور استاندار سازی 130 رشته از انشعابات فرسوده را نوسازی و بازسازی کرده ایم.
وی شستشوی 30 هزار و 440 شبکه توزیع و مخازن آب، تعویض و تعمیر 5 دستگاه پمپ چاه ها و مخزن 25000 ، 3 هزار 720 مورد کلر سنجی، تعمیر و تعویض 2 دستگاه ترانس و... را از دیگر اقدامات انجام شده در شش ماهه نخست سال جاری در این شهرستان برشمرد و یادآور شد: تلاش مجموعه همکاران در این امور این است که خدمات مطلوب را در اختیار مشترکان قرار دهیم.
گنبد- خبرگزاري مهر: مدیر امور آب وفاضلاب منطقه گنبد گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری 991 فقره انشعاب آب در این شهرستان به مشترکین واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر قربانپور عصر یکشنبه در نشست با پيمانكاران شركت آبفا گنبد اظهار داشت: برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و تامین آب شرب مورد نیز در این شهر اقدامات ارزشمندی در سطح شهرستان انجام شده است.
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