بسیج تنها تشکیل پرونده نیست/ باید بسیجی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یوسفی صبح امروز در مراسم اختتامیه طرح هجرت 3 خواهران به جایگاه بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج تنها تشکیل پرونده و شرکت در چند اردو نیست.

وی افزود: بسیجی باید در وسط میدان حاضر شده و در گام نخست خود را بشناسد و بداند که وظیفه سنگینی را بردوش دارد.

یوسفی با بیان اینکه دشمن با جنگ نرم وارد شده است افزود: دانش آموزان باید دارای اندیشه علمی و فرهنگی بوده تا بتوانند جلو دشمن ایستادگی کنند.

وی بیان کرد: اکنون جنگ اندیشه است و باید شما بسیجیان در صف مقدم این جنگ حضور داشته و با اندیشه های ناب اسلامی پیشرو در عرصه نبرد فرهنگی باشید.

مشاور ناحیه بسیج بیرجند گفت: شما دانش آموزان باید ابتدا خودتان را اصلاح کنید تا بتوانید بسیجی بمانید وبسیجی کار کنید و این امر فقط با درس خواندن و عمل به وظایف اسلام و قرآن و حجاب اسلامی میسر می شود.

جانشین ناحیه بسیج بیرجند اظهار داشت: طرح هجرت در راستای اهداف بسیج و با تدابیر مقام معظم رهبری ازسال 73 آغاز شده و هر سال اجرایی می شود.

سرهنگ پاسدار محسن سمن طرح هجرت دانش آموزی را طرحی مفید دانست و تاکید کرد: این طرح با برنامه های مختلف در حال اجرا است و نیاز به هماهنگی بیشتر دارد.

وی با بیان اینکه این طرح در سه ماه تابستان اجرا شده است، افزود: 106 نفر در این طرح حضور داشته و یک هزار و 60 ساعت روز کاری کلاس و برنامه کاری اجرا شده است.

سمن با اشاره به برگزاری کلاس‌های خیاطی در این دوره افزود: 9 هزار و 872 پرونده توسط این دانش‌آموزان مرتب و برای رسیدگی به نیروی انسانی ارسال شده است.

جانشین ناحیه بسیج بیرجند گفت:در هفته آینده هم زمان با هفته بسیج دانش آموزی مراسم اختتامیه طرح هجرت برادران نیز برگزار می شود.