به گزارش خبرگزاری مهر،چندی قبل درگيري مسلحانه با سلاح سرد در محله خزانه بخارايي، فلکه چهارم توسط تعدادی از شهروندان به پلیس اطلاع داده شد. بلافاصله نزدیکترین گشت کلانتری در محل حاضر شده و در بررسی های اولیه مشخص شد این درگیری که منجر به بستن خيابان ، عربده کشي و ایجاد رعب و وحشت میان اهالی شده است. سردسته اراذل و اوباش با رسيدن ماموران به صحنه درگيري با در دست داشتن قمه به سمت آنها حمله ور شد که پس از يک درگيري کوتاه توسط مامور کلانتري خلع سلاح و دستگیر شد.



پس از دستگیری این اراذل و اوباش به نام علی مشخص شد او 17مرداد ماه امسال اقدام به ضرب و جرح عمدي و تخريب اموال شخصي و دولتي کرده است. همچنین در 16 مهر ماه طي درگيري مسلحانه فردي را با هويت "محمد رضا" نابينا مي کند و فرد ديگري به نام "حسين" را از ناحيه چشم مورد جراحت قرار داده و موجب کم بينا شدن چشم قرباني مي‌شود.



اين متهم 27 مهر ماه امسال طي يک فقره درگيري مسلحانه اقدام به سرقت، تخريب و ضرب و جرح 7 نفر می کند.علی شرور فراری تحت تعقيب سه شعبه بازپرسي ( شعبه دادياري، پليس امنيت عمومي تهران بزرگ و دادسراي ويژه امنيت) بود که ماموران کلانتري توانستند متهم را در حال زورگیری مسلحانه از دو شهروند دستگير کنند.



سرهنگ "احمد صالحي" رئيس کلانتري 160 خزانه با اعلام این خبر به مهر گفت: بنا به دستور قضايي پرونده متهم جهت شناسايي شکات و کشف ساير جرايم در حال رسيدگي است.