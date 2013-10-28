لزوم توجه به منابع آب آشامیدنی در بهار/چهار روستای لالجین با کمبود آب مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلطانی راد ظهر دوشنبه در کمیسیون بررسی آب شرب روستایی شهرستان بهار با اشاره به اینکه شهرک های صنعتی حواشی روستاها با ضایعات خود منابع آب روستا را آلوده کرده اند، عنوان داشت: روش نامناسب دفن زباله های صنعتی واحدهای تولیدی سبب آلوده شدن منابع آب به خصوص در حواشی روستاهای شهرستان شده است.

سلطانی راد افزود: متولیان شرکت های صنعتی باید بر نحوه دفن زباله های این واحد ها نظارت جدی تری داشته باشند.

اداره آب و فاضلاب مسئول اصلی حفظ منابع آب آشامیدنی است

وی با اشاره به اینکه اداره آب و فاضلاب مسئول اصلی حفظ منابع آب آشامیدنی است اظهار داشت: دستگاه مربوطه باید با واحدهای صنعتی که زباله های خو را در کنار رودخانه ها تخلیه می کنند برخورد قانونی داشته باشد، چرا که مواد سمی موجود در این زباله ها به بستر آب نفوذ کرده و سبب آلوده شدن آب های جاری و زیر زمینی این شهرستان می شود.

کلرسنجی آب شرب روستاهای بهار نامنظم است

سلطانی راد همچنین با بیان اینکه عملیات کلرسنجی آب شرب روستاهای شهرستان نامنظم است اذعان داشت: ناهماهنگی متولیان کلر زنی و کلر سنجی آب شرب این مناطق سبب ایجاد نارضایتی در بین مردم و عدم برخورداری از آب شرب نامطلوب روستاها شده است.

وی افزود: بهورزان شاغل در روستاها نیز باید با ایجاد هماهنگی ما بین متولیان کلرسنجی منابع آب شرب در برخورداری مردم این مناطق از آب شرب مطلوب کمک کنند.

سلطانی راد با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین مشکلات کلر زنی آب شرب در روستاهای بخش مرکزی شهرستان متمرکز شده است، اعلام داشت: آبفار شهرستان با تعیین نقاط مشترک برای انجام عملیات کلر زنی برای مناطقی که تحت پوشش نیستند، مشکلات موجود را مرتفع سازد.

48 روستای شهرستان بهار تحت پوشش آبفار هستند

رئیس آبفار شهرستان نیز در این جلسه عنوان داشت: 48 روستای شهرستان تحت پوشش آبفار هستند که 5 روستا از تاسیسات کلرزنی برخوردار نیستند.

مسعود کرمی افزود: اجرای عملیات کلر زنی منوط به داشتن تاسیسات این عملیات است بنابراین روستاهایی که از امکانات لازم برای کلر زنی برخوردار نیستند با مشکل مواجه می شوند.

کرمی با اشاره به اینکه برای تامین تجهیزات و امکانات لازم در مناطق روستایی درخواست اعتبار شده است، عنوان داشت: آبفار شهرستان در سال جاری برای تامین آب شرب مطلوب برای روستائیان درخواست اختصاص 165 میلیون تومان اعتبار نمود، ولی تنها 103 میلیون تومان برا توسعه و اصلاح شبکه آب این مناطق اختصاص پیدا کرد.

وی با بیان اینکه عملیات کلرزنی در روستاهای غیر تحت پوشش بر عهده دهیاران است اذعان داشت: دهیاران باید بر میزان و زمان انجام عملیات کلرزنی دقت لازم را داشته باشند، چراکه در غیر این صورت آب شرب دچار مشکل خواهد شد.

مشکل اصلی آب روستاها به عدم رعایت بهداشت در این مناطق برمی گردد

کرمی با اشاره به اینکه مشکل اصلی آب روستاها به عدم رعایت بهداشت در این مناطق برمی گردد، عنوان داشت: نبود امکانات بهداشتی و عدم رعایت بهداشت محیط در مناطق روستایی یکی از عمده دلایل آلودگی آب شرب روستاها به شمار می رود.

وی افزود: شبکه بهداشت و آموزش و پرورش می توانند به عنوان ارگان هایی که در بطن جوامع روستایی نفوذ قابل توجهی را دارند با اطلاع رسانی و آموزش های لازم روستائیان را به رعایت بهداشت ترغیب کنند.

چهار روستا در بخش لالجین با بحران کمبود آب مواجه هستند

کرمی اعلام داشت: امسال 4 روستا در بخش لالجین با بحران کمبود آب مواجه هستند که می طلبد مسئولان برای رفع این بحران تدابیر لازم را بیاندیشند.