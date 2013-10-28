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۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۴۶

نهاوندی پور:

50 درصد از فارغ التحصیلان کشاورزی در زنجان بیکار هستند

50 درصد از فارغ التحصیلان کشاورزی در زنجان بیکار هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، با اشاره به اینکه 50 درصد از فارغ التحصیلان کشاورزی در زنجان بیکار هستند گفت: در این راستا باید برنامه ریزی لازم برای اشتغال آنها در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نهاوندي پور ظهر دوشنبه در جلسه  كارگروه اشتغال افزود: ۲۵۰ نفر از فارغ التحصيلان رشته كشاورزي استان زنجان در بخش دولتي و ۹۵۰ نفر در شركت هاي خدمات كشاورزي مشغول فعاليت هستند.

وی اظهار داشت: اولويت جهاد كشاورزي تثبيت اشتغال موجود در بخش كشاورزي است چرا كه با مكانيزه شدن كشاورزي تعداد كشاورزان مورد نياز در بخش توليد كمتر مي شود.

مدیر کل سازمان جها د كشاورزي استان زنجان زود نتیجه دادن فعاليت هاي كشاورزي را از مزاياي کشاورزی یادکردوگفت: در این راستا تقويت زمينه های جديد اشتغال در بخش كشاورزي الزامی است.

نهاوندي پور تاکید کرد: توسعه مجتمع هاي توليدي،فعاليت هاي زراعي،باغباني و خدمات دامپروري در برنامه پنجم توسعه از جمله زمينه هاي جديد اشتغال در بخش كشاورزي است.

وي يادآور شد: ۸۶ هزار بهره بردار بخش كشاورزي در اين زنجان ساكن هستند و سهم بخش كشاورزي از كل اشتغال در استان ۳۹ درصد است.

مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در سال ۸۴ يک ميليون و ۵۰۰ هزار تن محصولات كشاورزي توليد شد و اين ميزان در سال ۹۲ به دو ميليون و ۳۰۰ هزار تن افزايش يافته است.

نهاوندی پور افزود: در یک سال گذشته ۱۰ درصد ظرفيت توليد بخش دام،طيور و باغات افزايش يافته است.

مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: زمینه اشتغال در بخش کشاورزی باید افزایش پیدا کند.

 

کد مطلب 2164211

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