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۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۱۸

ستوده:

طرح ویزیت رایگان در رودسر به اجرا درآمد

طرح ویزیت رایگان در رودسر به اجرا درآمد

رودسر – خبرگزاری مهر: سرپرست جمعیت هلال احمر رودسر از اجرای طرح ویزیت رایگان مردم در روستای سیاوان محله این شهرستان خبر داد.

حسام ستوده دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح به مدت یک روز در روستای سیاوان محله این شهرستان برگزار شد که یکصد نفر از اهالی روستا مشمول این طرح قرار گرفتند.

وی اظهارداشت: در اجرای این طرح چهار پزشک عمومی، دو پیراپزشک و بیش از 20 امدادگر حضور داشتند.

سرپرست جمعیت هلال احمر رودسر گفت: این طرح در سه بخش ویزیت رایگان، آموزش امداد و نجات و کمک های اولیه و همچنین توزیع سبد بهداشتی اجرا شد که اهالی روستا ضمن ویزیت رایگان و دریافت سبد کالای بهداشتی، کمک های اولیه را آموزش دیدند.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح در روستای سیاوان محله سه میلیون ریال هزینه شده است.

کد مطلب 2164228

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