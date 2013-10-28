طرح ویزیت رایگان در رودسر به اجرا درآمد

حسام ستوده دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح به مدت یک روز در روستای سیاوان محله این شهرستان برگزار شد که یکصد نفر از اهالی روستا مشمول این طرح قرار گرفتند.
وی اظهارداشت: در اجرای این طرح چهار پزشک عمومی، دو پیراپزشک و بیش از 20 امدادگر حضور داشتند.
سرپرست جمعیت هلال احمر رودسر گفت: این طرح در سه بخش ویزیت رایگان، آموزش امداد و نجات و کمک های اولیه و همچنین توزیع سبد بهداشتی اجرا شد که اهالی روستا ضمن ویزیت رایگان و دریافت سبد کالای بهداشتی، کمک های اولیه را آموزش دیدند.
وی ادامه داد: برای اجرای این طرح در روستای سیاوان محله سه میلیون ریال هزینه شده است.
نظر شما