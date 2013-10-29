به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اکتشاف هوافضای ژاپن اعلام کرد که فضاپیمای جدید این سازمان یک گلوله فلزی را در سال 2018 به سیارک 1999JU3 شلیک می کند.

هایابوسا-2 این اسلحه را به فضا برده و قرار است این گلوله را شلیک کند، گلوله در سطح سیارک فرود آمده و هایابوسا-2 می تواند نمونه خاک این سیارک را به عنوان بخشی از یک پروژه جستجوی مواد اورگانیک یا نشانه آب باخود به زمین بیاورد.

یک سخنگوی سازمان اکتشاف هوافضای ژاپن گفت: پروژه هایابوستا-2 براساس برنامه ریزیهای انجام شده درحال پیشرفت است.

این فضاپیما قرار است سال آینده توسط یکی از موشکهای H2A این سازمان از جنوب ژاپن به فضا پرتاب شود.

هایابوسا نام یک فضاپیمای بدون سرنشین ژاپنی است که به منظور مطالعه نمونه‌ برداری و ارسال نمونه از سیارکها به زمین طراحی و ساخته شده است.

قرار است مسیر این فضاپیما منحنی باشد و سازندگان آن امیدوارند که این فضاپیما در مسیر سیارک 1999JU3 قرار بگیرد.

دانشمندان تصور می کنند که سیارک 1999JU3 به احتمال زیاد میزبان اجزای اولیه حیات است. وقتی که هایابوسا- 2 در مسیر خود قرار گرفت نزدیک این سیارک پرواز می کند تا یک گلوله شلیک کند گلوله ای قرار است وارد سطح این سیارک شود.

درحالی که این اسلحه معلق می ماند، هایوبوسا-2 به سمت دیگر سیارک رفته و آرایه های حسگرهای حساس خود را در سطح این سیارک مستقر می کند. پس از آنکه غبار ناشی از شلیک فروکش کرد، هایوبوسا -2 بررسیهای خود را در سطح سیارک آغاز می کند.

انتظار می رود این سیارک سال 2020 به زمین بازگردد و بار سفر خود را که از نظر علمی بسیار ارزشمند است به دانشمندان بسپارد.

