به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی مقدم امروز در همایش علمی تخصصی امکان سنجی شناسایی گروه های درآمدی مشمول یارانه در تهران گفت: اجرای هدفمندی یارانه ها در عمل مشکلاتی را پدید آورد و مسائلی را برانگیخت.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در زمان تصویب لایحه دولت 7 دهک را مشمول دریافت یارانه می کرد، افزود: نمی دانم که آیا دولت نهم که در اواخر فعالیت خود 7 دهک را مشمول دریافت یارانه نقدی کرده بود، آیا حساب‌های خود را کرده یا خیر؟

مصباحی مقدم ادامه داد: در آن زمان دولت گزارشی تهیه کرده بود که 4 دهک اول به عنوان گروه کم درآمد، سه دهک گروه میانی و سه دهک گروه ثروتمند جامعه مشخص شده بودند. سه دهک پائین با یکدیگر قرابت داشتند و با یک شیفت در نمودار به سمت یعنی به سمت سه دهک میانی از نظر وضعیت درآمدی متمایل بودند و تمایز کمی با گروه میانی داشتند اما دهک هفتم فاصله معناداری با دهک هشتم داشت و نمودار آن به سمت عمومی شیفت می کرد و این نشان می داد که سه دهک بالا که طبقات مرفه جامعه بودند، وضعیت متفاوت و متمایز با 7 دهک دیگر داشتند.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش دولت، کمیسیون ویژه هدفمندی در مجلس که شامل روسای 7 کمیسیون، رئیس مجلس، رئیس مرکز پژوهش های مجلس و چند نخبه مجلس ترکیب آن بودند که ترکیبی بسیار قوی بود، به دولت پیشنهاد کردند که تنها دو دهک اول را مشمول دریافت یارانه کنند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در نهایت کمیسیون ویژه به دو دهک رای داد و این طرح را به رئیس جمهور وقت احمدی نژاد ارائه کرد که وی نیز اعلام کرد که آنکه کمیسیون تصویب کرده، بهتر از لایحه دولت است و این اعتراف جالب بود، زیرا معمولا احمدی نژاد چنین اعتراف‌هایی نمی کند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: رئیس جمهور وقت عنوان کرد که دو دهک مصوب مجلس را به 7 دهک تغییر دهیم و در مورد تامین قیمت آن و حامل‌های انرژی اختیار بر عهده دولت باشد، چون ممکن است عده ای نسبت به ذخیره حاملها اقدام کرده و خطراتی را ایجاد کنند، بنابراین کمیسیون دو اصلاحیه را در راستای آن انجام داد و در نهایت به جای 7 دهک، 5 دهک مورد حمایت یارانه ای قرار گرفتند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: دکتر محمدرضا فرزین در آن زمان ایراداتی را به مصوبه مجلس گرفت، مبنی بر اینکه بهتر است 3 یا 4 دهک مدنظر قرار گیرد، زیرا تشخیص 5 دهک از 4 دهک دشوار است.

وی با بیان اینکه دولت پایگاه‌های اطلاعاتی دارد که اگر آنها را تجهیز کند اطلاعات دقیق تری در مورد شناسایی وضعیت درآمدی افراد می تواند بدست آورد، گفت: اگر یارانه های نقدی به تمام افراد جامعه پرداخت شود به هدف نخواهد رسید؛ حتما فقرای جامعه هدف هستند؛ به ویژه دو دهک پائین جامعه و 4 دهک اول زیر خط فقر هستند، بنابراین پرداخت یارانه به 7 دهک اغماض و مسامحه است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه تقاضا حرام است و کسی باید یارانه بگیرد که ضرورت اقتضا کند، گفت: تقاضا برای کمک مالی و مادی حرام است؛ مگر اینکه ضرورت اقتضا کند که آن ضرورت نیز فقر و نیاز است. ننگ است برای کشور ما که خانوارهایی زیر خط فقر داریم.

وی با ذکر این مطلب که باید گرفتن یارانه را امری منفی تلقی کنیم، عنوان کرد: پرداخت عیدانه سال گذشته اشتباهی مجدد و مکرر بود. پیشنهادی مقام معظم رهبری پرداخت عیدانه به نیازمندان و اقشار ضعیف با توجه به گرانی ها و فشارهای تورمی بود اما دولت عنوان کرد که نمی تواند این افراد را شناسایی کند، بنابراین به همه یارانه نقدی می پردازد. در اصل دولت اراده جدی برای این کار نداشت، زیرا اگر اراده داشت می توانست شناسایی ها را انجام دهد. دولت فعلی نیز اگر بخواهد می توانند چنین کاری را انجام دهد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: دولت به دنبال این است که 30 درصد یارانه بگیران از دریافت یارانه حذف شوند نه اینکه 3 دهک یارانه نگیرند، زیرا این دو از نظر مصادیق با یکدیگر متفاوت هستند.

مصباحی مقدم گفت: برخی افراد یارانه بگیر ساکن خارج کشور هستند. وقتی این افراد به جمهوری اسلامی متعهد نیستند، چرا باید یارانه نقدی دریافت کنند. این افراد باید بدون هیچ گونه دغدغه ای حذف شوند، همچنین غیر ایرانیانی هستند که یارانه می گیرند. افغانی هایی هستند که با دریافت شناسنامه و کد ملی یارانه دریافت می کنند، فوت شدگانی وجود دارند که برخی ها با نام آنها یارانه می گیرند که به راحتی قابل شناسایی هستند. افرادی دارای املاکی هستند که سازمان ثبت اطلاعات آنها را به درستی دارد و وضعیت ملکی آنها نشان می دهد که نیازمند دریافت یارانه نیستند.

وی اضافه کرد: افرادی مالک خودروهای با قیمت بالا هستند و خریداران این نوع خودروها نیز مشخص هستند. نیروی انتظامی اطلاعات این افراد را در اختیار دارد که می تواند آنها را به دولت ارائه کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: کسانی وجود دارند که مکررا سفرهای خارجی انجام می دهند؛ اینها قابل شناسایی هستند یا افرادی هستند که از طریق بانکها وام‌های میلیاردی دریافت کرده اند. در عین حال، با مالیات های پرداختی سالیانه که حکایت از ثروتمندی دارد، می توان یارانه بگیران ثروتمند را حذف کرد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه دولت بیش از 20 پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی وضعیت درآمدی افراد دارد که می تواند آنها به 6 پایگاه بسنده کند، اظهار داشت: امکان شناسایی خانوارهایی که قابل حذف هستند از طریق اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی وجود دارد.

به گفته وی، دو دهک اول خانوارهایی تحت پوشش سازمانهای حمایتی هستند یا کارگران و کشاورزان کم درآمد با کارکنان دولت با درآمد کم یا حقوق بگیران با درآمد ثابت به راحتی قابل شناسایی هستند و مشمول دریافت یارانه می باشند. باید به فقرا و طبقه متوسط یارانه داده شود، زیرا اصلاح قیمت‌ها به طبقات متوسط نیز فشار وارد می کند اما افرادی هستند که اصلاح قیمت‌ها هیچ فشاری به آنها وارد نمی کند.