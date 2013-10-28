محسن حسن‌زاده درباره بحث ایجاد شده در خصوص بیمار بودن اسب حاضر در نمایش "عرق خورشید، اشک ماه" به کارگردانی آتیلا پسیانی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر و احتمال پلمپ شش ‌ماهه مجموعه در صورت تأیید بیماری این حیوان، به خبرنگار مهر گفت: اسب مدنظر از مرکز بهداشت منطقه شهریار است و عوامل اجرایی و دستیار کارگردان نمایش "عرق خورشید، اشک ماه" مدارک پزشکی مورد نیاز را ارائه دادند و سلامت این حیوان نیز امروز یعنی دوشنبه 6 آبان‌ماه مورد تأیید قرار گرفت.



وی تأکید کرد: هیچ مشکلی درباره اجرای نمایش "عرق خورشید، اشک ماه" وجود ندارد و با تأیید مدارک سلامت اسب حاضر در این نمایش، اجرای عمومی این اثر در سالن اصلی تئاتر شهر ادامه پیدا می‌کند و خطر پلمپ این مجموعه را تهدید نمی‌کند.



رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران در بازدید از نمایش "عرق خورشید، اشک ماه" در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر نسبت به سلامت اسب حاضر در این نمایش و مدارک ارائه شده از سوی گروه اجرایی ابهاماتی را وارد دانست و در گفتگویی با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد در صورت تأیید بیماری مشمشه در اسب مدنظر، تئاتر شهر به مدت 6 ماه پلمپ خواهد شد.



نمایش "عرق خورشید، اشک ماه" نوشته محمد چرمشیر و با کارگردانی آتیلا پسیانی با بازی هنرمندانی چون علیرضا خمسه و رضا کیانیان در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.