به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه ششم آبان ماه مراسم نمایش مستند "نبرد خاموش" توسط موسسه سفیرفیلم با حضور نادر طالب زاده و جمعی از دانشجویان دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

نادر طالب زاده منتقد سینما قبل از آغاز نمایش فیلم روی صحنه آمد تا درباره دلایل برگزار نشدن همایش "افق نو" با دانشجویان حاضر در جلسه صحبت کند.

وی با اشاره به حوادث 11 سپتامبر گفت: بعد از حادثه 11 سپتامبر موج بیداری در آمریکا آغاز شد و اعتراض علنی مردم در مقابل رسانه‌های آمریکایی بوجود آمد. همچنین این حادثه بیداری بزرگی را در بین اقشار مختلف نخبه در آمریکا ایجاد کرد و برگزاری همایش "افق نو" تنها راهی بود که ما می توانستیم از این پتانسیل برای استفاده از نگاه و اندیشه متفکران ضد جنگ آمریکایی و غربی استفاده کنیم؛ چراکه این متفکران در کشورهای خود اجازه بیان نقطه نظراتشان را ندارند و ایران تنها جایی است که می توانند تفکرات ضد جنگ خود را و نقطه نظراتشان نسبت به وضعیت جهان و نقش رسانه در خاموش کردن مردم را بیان کنند.

وی با اشاره به اینکه در وزارتخانه هایی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای دولتی نسبت به چنین بیداری یک موج خاموشی ایجاد شده بود، توضیح داد: ما در دولت قبلی تصمیم گرفتیم که از ظرفیت موجود استفاده کرده و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو کنفرانس "افق نو" و "هالیوودیسم" را برگزار کنیم، اما متاسفانه امروز دیواری مقابل برگزاری این دو همایش ایجاد کردند که هر روز بالاتر از روز قبل می رود، این در حالی است که دعوت از نخبگان و فرهیختگان ضد جنگ آمریکایی به ایران ظرفیتی است که ایران ایجاد کرده و مدیران ما با کمترین هوش می‌توانند این مساله را درک کنند.

طالب زاده با بیان این مطلب که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها متولی برگزاری این دو همایش نیست، بیان کرد: در حال حاضر نهادهای دیگر دولتی پیشنهاد برگزاری این دو همایش را داده اند. در دولت قبل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی پتانسیل برگزاری این دو همایش را داشت اما حالا ندارد.

وی گفت: بسیاری از مهمانانی که برای همایش سال جاری دعوت شده بودند، بارها و بارها در برنامه های مختلف پرس تیوی دعوت شده و با آنها مصاحبه شده بود اما بیاناتشان هیچگاه در رسانه‌های داخلی پخش نشد. این درست نیست که از گرد راه نرسیده برگزاری چنین همایشی که تاثیرات قابل توجهی دارد، متوقف کرده و بی جهت تصمیم به برگزاری آن را به جلسات مختلفی موکول کرد. مهمانانی که ما به این همایش دعوت کردیم افرادی تاثیرگذار هستند و بهتر از ما می توانند بگویند که این تحریم ها علیه ایران غلط است.

این کارگردان سینما توضیح داد: خیلی خوب بود مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می آمدند و مستقیم و شفاف نظر خود را در رابطه با برگزاری این همایش بیان می کردند. طی هفته‌های گذشته یکبار گفته اند مخالفتی با برگزاری این همایش ندارند و کمک خواهند کرد و بار دیگر گفته اند که باید لزوم برگزاری همایش افق نو و هالیوودیسم را بررسی کرده تا بدانند این نوع همایش چیست، اما مطبوعات خارجی خیلی سریعتر از مدیران دولتی ما در رابطه با لزوم برگزاری این دو همایش به نتیجه رسیده اند چراکه بعد از انتشار خبر به تعویق افتادن برگزاری همایش افق نو سلسله اخبار مختلفی در نشریات خارجی منتشر شد.

وی با تاکید بر اینکه این همایش به اهداف جمهوری اسلامی ایران کمک می کند، گفت: همه این بهانه گیری ها بر علیه برگزاری این جشنواره حاکی از بی منطقی است، بی منطقی که مدتی است ادامه پیدا کرده است در حالی که تمام این متفکران می خواهند منطق را به آمریکا برگردانند که به چه دلیل ایران را تهدید و یا تحریم می کنند.

طالب زاده در بخش دیگر از صحبت های خود گفت: واقعه 11 سپتامبر شوخی بردار نیست و ریشه‌های این واقعه در آینده افشا خواهد شد؛ چراکه دلیل اصلی شروع جنگ بر علیه تروریسم است تروریسمی که از نگاه آمریکا و غرب تنها به معنای کشور ایران است.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری این نوع همایش‌ها گفت: اگر این کنفرانس در ایران برگزار نشود، تمام تلاش خود را خواهیم کرد که به صورت زنده و از طریق اینترنت آن را برگزار کنیم البته طی هفته های گذشته دو ارگان دولتی پیشنهاد برگزاری این همایش را به ما داده اند.

این فعال فرهنگی با اشاره به مخالفت های مسئولان در برگزاری همایش افق نو گفت: برگزار نشدن این همایش‌ها هیچ امتیازی به نفع سیاست ایران نخواهد گرفت و دولت باید این مساله را قبول کند. با انتشار خبر برگزار نشدن همایش افق نو و هالیوودیسم شادی مطبوعاتی عجیبی در رسانه های اسرائیلی ایجاد شد.

طالب زاده همچنین به یکی دیگر از اهداف برگزاری این همایش اشاره و بیان کرد: طرح شکایت ایران علیه فیلم های هالیوودی یکی از اهداف مهمی بود که توسط این همایش دنبال می شد. ما وکیلی را انتخاب کردیم که شخص شاخصی در دنیای غرب بود و چون ضد صهیونیسم بود به او وکیل شیطان می گفتند و برخی از مسئولان سینمایی ما نیز در صحبت های خود این لقب را به این وکیل داده اند که جای تعجب است.

وی ادامه داد: البته ما هنوز با دوستان خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی به صورت مستقیم صحبت نکرده ایم و تمام این حرف ها نظراتی بود که در رسانه های مختلف بیان می‌شد. نباید فراموش کنیم که شکایت کردن علیه نهادهایی که ایران را یک تهدید هسته ای در فیلم های خود نشان داده اند، حق ایران است.

طالب زاده بیان کرد: قرار بود در حاشیه برگزاری همایش "افق نو" 68 نفر از مهمانان خارجی با رهبر انقلاب دیداری داشته باشند که این دیدار درخواست مستقیم این افراد بوده است.

دبیر دومین همایش افق نو در پایان گفت: متاسفانه دوستان ما در دولت برای گرفتن امتیاز سعی می‌کنند به آمریکا و سیاست های غربی لبخند بزنند. این روزها اینقدر این لبخند تکرار می شود که من نگران دوستان خود هستم. چه سیاست حاکم در آمریکا و غرب بخواهد یا نخواهد، بیداری در غرب آغاز شده است.