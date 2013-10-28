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۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۲۷

یحیی پور:

توجهی به نیازهای معلولان در جامعه نشده است

توجهی به نیازهای معلولان در جامعه نشده است

چالوس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهزیستی چالوس گفت: حدود 30 درصد از جمعیت ما را معلولین و جانبازان تشکیل می دهند ولی در معابر شهری و ادارات و حتی امکانات شهری به نیاز این افراد توچه نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا یحیی پور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه مناسب سازی شهری در چالوس افزود: طی نامه ای از ادارات خواستیم که یک سطح شیب دار برای تردد معلولان ایجاد کنند و یا حداقل در طبقه همکف اداره مربوطه، اتاقی برای معلولان درنظرگرفته شود.
 
وی افزود: همچنین طی حکمی از استانداری باید یک محله یا خیابان به عنوان نمونه و پایلوت برای معلولان مناسب سازی شود.
 
وی با اشاره به بازدید از 20 اداره شهرستان عنوان کرد: این ادارات از نظر آسانسور، سطح شیبدار، خط عبور نابینایان، خودپرداز معلولین و سرویس بهداشتی و غیره مورد بررسی قرار گرفتند.
 
حسینی معاون فرماندار چالوس گفت: باید در ساخت و سازها توجه بیشتری کنیم درحالیکه بعضی از کارها را می توان با اعتبار اندک انجام داد و طرح مناسب سازی باید از ادارات دولتی شروع شود و بعد از بخش خصوصی توقع داشته باشیم.
 
محمودپور رئیس نظام مهندسی چالوس گفت: اگر بخواهیم قانونی را جا بیندازیم باید اول از نهاد دولتی شروع کنیم و بعد از بخش خصوصی انتظار همکاری داشته باشیم.
 
سیدقدیر رضایی فرماندار چالوس نیز گفت: شخصیت یک معلول و جانباز بالاست و باید طرح الگویی را یزلس مناسب سازی درنظر گرفت و به شکل واحد به تمامی ادارات ابلاغ کنیم.
 
وی افزد: مدیر کسی است که چشم بصیرت باید داشته و باید دقیق باشد و مهندسین ما هم باید نگاه مهندسی بهتری داشته باشند.
کد مطلب 2164431

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