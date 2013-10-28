توجهی به نیازهای معلولان در جامعه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا یحیی پور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه مناسب سازی شهری در چالوس افزود: طی نامه ای از ادارات خواستیم که یک سطح شیب دار برای تردد معلولان ایجاد کنند و یا حداقل در طبقه همکف اداره مربوطه، اتاقی برای معلولان درنظرگرفته شود.

وی افزود: همچنین طی حکمی از استانداری باید یک محله یا خیابان به عنوان نمونه و پایلوت برای معلولان مناسب سازی شود.

وی با اشاره به بازدید از 20 اداره شهرستان عنوان کرد: این ادارات از نظر آسانسور، سطح شیبدار، خط عبور نابینایان، خودپرداز معلولین و سرویس بهداشتی و غیره مورد بررسی قرار گرفتند.

حسینی معاون فرماندار چالوس گفت: باید در ساخت و سازها توجه بیشتری کنیم درحالیکه بعضی از کارها را می توان با اعتبار اندک انجام داد و طرح مناسب سازی باید از ادارات دولتی شروع شود و بعد از بخش خصوصی توقع داشته باشیم.

محمودپور رئیس نظام مهندسی چالوس گفت: اگر بخواهیم قانونی را جا بیندازیم باید اول از نهاد دولتی شروع کنیم و بعد از بخش خصوصی انتظار همکاری داشته باشیم.

سیدقدیر رضایی فرماندار چالوس نیز گفت: شخصیت یک معلول و جانباز بالاست و باید طرح الگویی را یزلس مناسب سازی درنظر گرفت و به شکل واحد به تمامی ادارات ابلاغ کنیم.

وی افزد: مدیر کسی است که چشم بصیرت باید داشته و باید دقیق باشد و مهندسین ما هم باید نگاه مهندسی بهتری داشته باشند.