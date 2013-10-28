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۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۰۳

ولی پور:

49 فقره عملیات امدادرسانی در مازندران انجام شد

49 فقره عملیات امدادرسانی در مازندران انجام شد

ساری - خبرگزاری مهر: مديرعامل جمعيت هلال احمر مازندران گفت: در يك هفته گذشته امدادگران جمعيت هلال احمر استان به 41 حادثه جاده اي، چهار حادثه شهري، دو حادثه كوهستان و دو فقره حادثه آبگرفتگي منازل شهروندان امدادرساني كردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي ولي پور بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: خدمت رساني به 187مصدوم و ارائه خدمات درمان سرپايي به 111 نفر و انتقال 49نفر از مصدومين به مراكز درماني از جمله خدمات جمعيت هلال احمر استان در هفته گذشته بوده است.
 
وي افزود: در اين عملياتها 81 تيم امدادي و 69دستگاه خودروي امدادي مشاركت داشتند. 
 
معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران نیز گفت: به مناسبت عيد سعيد غدير و در راستاي كمك به اقشار آسيب پذير، 300 بسته غذايي از سوي معاونت داوطلبان جميت استان بین اقشار آسیب پذیر توزیع شد.
 
سیف الله صادقیان افزود: این بسته ها از سوي معاونت داوطلبان جميت استان و با همكاري بسيج سازندگي سپاه مازندران در ميان مددجويان اين جمعيت در شهرهاي ساري، نكا و قائم شهر توزيع شد.
 
صادقيان افزود: ارزش بسته هاي توزيع شده كه شامل اقلامي نظير روغن، قند و چاي،برنج،حبوبات و مواد شوينده و بهداشتي بوده بيش از 300 ميليون ريال بوده است.
 
 
کد مطلب 2164449

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