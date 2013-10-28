وضع جسمانی ملک عبدالله وخیم است / پادشاه سعودی با مرگ دست و پنجه نرم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد ملک عبدالله پادشاه عربستان با مرگ دست و پنجه نرم می کند، این فحوای پیامهای دیپلماتیکی است که نهادهای تصمیم گیرنده در غرب پایان هفته گذشته درباره حقیقت وضع جسمانی ملک عبدالله منتقل کرده اند.

بر اساس محتوای پیامهای دیپلماتیک مقامات غربی، از سوی مقامات عالی خاندان حاکم بر عربستان به تمام امیران و اعضای خاندان سلطنتی دستور داده شده است تا هر گونه سفر به خارج را جز در صورتی که خیلی ضروری است، لغو کرده و در داخل عربستان برای هر حادثه غیرمنتظره باقی و منتظر بمانند.

بر اساس این پیامها، تنها کسی که با ملک عبدالله در مکانی که حضور دارد، دیدار می کند، متعب بن عبدالله است و بیش از 20 روز است که به استثنای متعب فرزندش، هیچ کس نمی تواند با پادشاه سعودی دیدار کند.

بر اساس این گزارش، طی سه ماه گذشته، تمام سخنرانی هایی که بنا بود ملک عبدالله ایراد کند، لغو شد. اولین بار در ماه آگوست، بار دوم در اواسط سپتامبر و بار سوم در ابتدای اکتبر جاری( امسال سخنرانی ملک عبدالله در جمع روسای بعثه های حج و همچنین مقامات شرکت کننده در موسم حج لغو شد و به جای وی ولیعهدش با میهمانان موسم حج و مسئولان حج کشورهای مختلف دیدار کرد)، غیبت ملک عبدالله در این شرایط دشوار و بغرنجی که منطقه به سر می برد و شرایط دشواری حکومت سعودی که شاهد بحران شدید میان خاندان حاکم است که هر کس برای تثبیت سهم خود از قدرت تلاش می کند و رقابت و جنگ قدرت تشدید شده است، سئوالاتی را درباره جانشین وی مطرح کرده است .

این منابع به سه مشکل بزرگ در راه پادشاه شدن سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد سعودی اشاره کرده اند که شامل : 1- سلمان قدرت و نفوذی بر دستگاههای امنیتی و نظامی ندارد. 2- بازگشت آل سلطان به قدرت در وزارت دفاع از طریق سلمان بن سلطان و در پرونده سوریه از طریق بندر 3- دشواری تعیین ولیعهد و متقاعد کردن تمام طرفها به ویژه پس از آنکه ، ملک عبدالله، نایف و سپس سلمان را در مرکز ولایت عهدی قرار داد.