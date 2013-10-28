اجرای 5 نمایش در دومین روز جشنواره تئاتر منطقه ای کشور در کرمانشاه/ برپایی نشست های نقد و بررسی

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم جشنواره تئاتر منطقه ای کرمانشاه با روی صحنه رفتن 5 گروه نمایشی از 5 استان کشور برگزارش شد.

بر اساس این گزارش جشنواره تئاتر منطقه ای کرمانشاه که از روز گذشته آغاز شده است صبح امروز در سانسهای ساعت 9 و 11 با اجرای دو نمایش و عصر امروز نیز با اجرای در سانس های 15 و 17 با اجرای دو نمایش دیگر در حال پیگیری است.

ساعت 17 امروز نیز در سانس آخر یک نمایش دیگر به روی صحنه خواهد رفت.

گفتنی است در حاشیه برگزاری جشنواره تئاتر منطقه ای کرمانشاه جلسات نقد و بررسی نمایش ها با حضور منتقدین کشوری برگزار می شود که خبرنگاران نیز این نشست های نقد و بررسی را پوشش می دهند.

در همین راستا ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ در جلسه نقد و بررسی نمایش " طﻼ" ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺴﻌﻮد ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد از اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮔﻔﺖ: ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻣﯽ ﭼﺮﺑﯿﺪ و در واﻗﻊ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﺘﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺮی ذھﻨﯿﺖ ھﺎ، ﺗﻔﮑﺮات و اﯾﺪه ھﺎی ﺧﻮﺑ دارد اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮدازش ﻣﺘﻦ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

مصطفی محمودی اﻓﺰود: ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی زاﺋﺪ، داﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﮑﺮر ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره رھﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﭘﺎﯾﺎن ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای آن ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ "طﻼ" ﺑﻮد.



ﻣﺤﻤﻮدی در ارزﯾﺎﺑﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ: ﻧﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در ﺑﺎزی ﺑﺎزﯾﮕﺮان، اﻏﺮاق در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزی ھﺎ، ﺑﺎزی رﺋﺎل و ﺑﺎزی ﺑﻪ ذم ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ و دوﮔﺎﻧﮕﯽ که در ﺑﺎزی ﺑﺎزﯾﮕﺮان در اﺟﺮا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت در ﺑﺨﺶ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ روز ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻤﺎﯾﺶ طﻼ ﻧﺒﻮد.

وی اﻓﺰود: اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدم روی ﺑﯿﺎﻧﺸﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.



ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﭘﺎﯾﺎن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ اش از ﻧﻤﺎﯾﺶ " طﻼ" ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ ﮔﻔﺖ: در ﻣﺠﻤﻮع اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺘﻮﺳﻂ دﯾﺪم اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺗﻼش اﯾﻦ ﮔﺮوه و ﺷﺮﮐﺘﺸﺎن در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ.