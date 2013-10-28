برگزاری جشنواره پیوندهای آسمانی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، اتوبوس واحد شهری روز جاری عروس و دامادهایی را سوار کرد و به تالار شهیدان نژاد فلاح رساند تا شروع زندگیشان را جشن بگیرند.

زوج های جوان البرزی که به نوعی شادیشان را نیز با همشهریانشان تقسیم کرده بودند، پس از استقبال و عبور از زیر قرآن وارد سالن شدند.

خبرنگاران نیز در ثبت لحظات شیرین عروس و دامادها سنگ تمام گذاشتند و دامادها دیگر لازم نبود با وجود این همه عکاس و فیلمبردار که لحظه هایشان را ثبت می کردند، به سراغ آتلیه ها بروند.

مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان البرز علیرضا جوانمردی، قدرت الله شمیرانی معاون فرهنگی و امور جوانان اداره ورزش و جوانان استان، قاسم پوستین دوز معاون توسعه و امور ورزش و جوانان استان، مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان مسعود امینی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کرج محمد علی بخشی و سایر مسئولین شهری به همراه اصحاب رسانه و خیرین میهمانان ویژه جشن ازدواج این 30 زوج البرزی بودند.

دختر و پسری خردسال که به صورت نمادین لباس های عروسی به تن کرده بودند نیز سوژه تمامی عکاسان قرار گرفتند و حضار نیز با دوربین های تلفن همراهشان تصویر آنها را ضبط می کردند.

استاد فرزانه به اجرای زنده اشعارش پرداخت و یک نقاش نیز در کنج سن تصاویر را بر روی بومش ترسیم می کرد، همچنین یک زوج نیز به نمایندگی از 29 زوج دیگر، بر روی سن نشستند تا خطبه عقد به طور نمادین خوانده شود.

سپس مراسم سنتی قند سابیدن و خواندن خطبه عقد توسط عاقد اجرا شد.

مسئولین استانی نیز که در مراسم حضور داشتند، 30 سفر زیارتی به مشهد مقدس را برای ماه عسل به 30 زوج حاضر هدیه دادند.

گروه موسیقی سادات نیز با اجرای 3 قطعه مذهبی شاد توجه حضار را به خود جلب کردند.

همچنین در ادامه مراسم، هنرمند تقلید صدا "سامان گوران" نیز با اجرای برنامه های مختلف و تقلید صداهای افراد معروف و خواندن آهنگ های خواننده های محبوب مردم، شور و نشاط را تالار شهیدان نژاد فلاح برانگیخت.

در ادامه مراسم با حضور مسئولان از تمبر جشنواره پیوندهای آسمانی رونمایی شد و این تمبر مزین شد به امضای مسئولین استان.

سپس گروه موسیقی آذری به روی سن آمد و به اجرای زنده پرداخت که با استقبال حضار روبرو شد.

در پایان مراسم نیز با حضور مسئولین از خادمین و خیرین حوزه ازدواج جوانان استان البرز با اهدا لوح و هدیه، تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است، 30 دقیقه از جشنواره مذکور به زودی از صدا و سیمای شبکه البرز پخش خواهد شد.

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عکس از امیر مشایخی