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۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۰۲

سرهنگ دالوند:

محور خرم آباد - دلفان مسدود می شود

محور خرم آباد - دلفان مسدود می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی لرستان از مسدود شدن محور خرم آباد - دلفان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی دالوند ظهر دوشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: محور خرم آباد - دلفان در استان لرستان در کیلومتر 18 تا 19 در روز هشتم آبان ماه سالجاری مسدود خواهد شد.

وی ادامه داد: مطابق برنامه اعلام شده این محور ارتباطی از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر مسدود می شود.

سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی لرستان علت مسدود شدن این محور مواصلاتی را عملیات راهسازی و ریزش برداری عنوان کرد.

سرهنگ دالوند یادآور شد: محور خرم آباد - دلفان فاقد مسیر جایگزین است و رانندگانی که قصد تردد در این مسیر را دارند باید برنامه خود را به گونه ای تنظیم کنند که با مشکل مواجه نشوند.

کد مطلب 2164499

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