کهگیلویه و بویراحمد هنوز درگیر مشکلات اولیه بهداشت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا چمن بعدازظهر دوشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار داشت: همچنان فاضلابها، زباله ها و ... مشکلاتی برای بهداشت محیط ایجاد کرده اند.

چمن، سیمای بیماری در جهان را در حال گذار دانست و اظهار داشت: اگر در گذشته بیماریهای مسری و عفونی عامل مرگ و میر بود اما امروزه این عوامل تغییر کرده است.

وی مiمترین علل مرگ و میر در کهگیلویه و بویراحمد را بیماریهای قلبی و عروقی، سوانح و حوادث و سرطانها عنوان کرد و گفت: همه این ها ریشه در سبک زندگی ما دارد که با تغییر سبک زندگی و عادات غذایی می توان این مرگ و میرها را کاهش داد.

رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان داشت: بزرگتری کمک را به سلامت هر فرد، خود همان فرد می تواند بکند.

چمن تصریح کرد: هم اکنون با انبوهی از عوامل خطرزا مواجه هستیم و این در حالی است که منابع بسیار کمی در اختیار داریم.

وی افزود: اگر عادات غذایی نامناسب، استعمال دخانیات، کم تحرکی و .. را کاهش دهیم بخش عمده ای از مشکلات سلامت جامعه مرتفع خواهد شد.

وی بیان داشت: بسیاری از این مشکلات با همکاری رسانه ها و فرهنگسازی قابل رفع است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی باید ضامن سلامت جامعه باشد، افزود: دانش اموخته این دانشگاه نیز باید سلامت جامعه را تامین کند.

چمن با بیان اینکه حوزه سلامت چالش های زیادی را تحمل کرد است، گفت: علاوه بر کمبود اعتبار، نیروهای بهداشت و درمان از کمبود اعتبار و عدم پرداخت معوقات خود آسیب می بینند.

وی تصریح کرد: یک پرسنل درمانی باید خود تامین و از حداقل ها برخوردار باشد تا بتواند سلامت مردم را تامین و ضمانت کند.

چمن در بخش پایانی سخنان خود بر تدوین برنامه ای کوتاه، میان و بلند مدت برای توسعه بهداشت و سلامت در استان تاکید کرد.

وی بیان کرد: باید تلاش کنیم هر ساله این دانشگاه در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور سیر صعودی داشته باشد.