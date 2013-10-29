خرد و عقلانیت در کانون اعتدال وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر داریوش قنبری عصر دوشنبه در نشست بررسی نسبت اعتدال با اصلاح طلبی و اصولگرایی افزود: مباحثی از جمله آزادی، دموکراسی، حقوق شهروندی و محوریت حاکمیت ها و محوریت حاکمیت از جمله مباحث عقلانی و خرد بشری است که متاسفانه در برخی مباحث اصولگرایی جایگاهی ندارد اما در عین حال در کانون اعتدال خرد و عقلانیت وجود دارد.

نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی تصریح کرد: ارزشهای انقلاب نباید توسط عده ای خاص مصادره شود و برداشت ما از اصولگرایی این است که اصولگرایی معادل محافظه کاری مطلق است.

قنبری یادآور شد: زمانی که اصلاح طلبی شکل گرفت در مقابله با واژه محافظه کاری بود و در این میان نگاههای عقلانی در چارچوب فکری و خرد بشری شکل گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع شاهد دو گفتمان اصولگرایی و اصلاح طلبی در جامعه هستیم اما خود اصولگرایان نیز تعریف دقیقی از گفتمان اصولگرایی ارائه نمی کنند البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که این نوع گفتمان به نوعی سیستم اندیشیدن است.

روحانی باید چالش ها را ترمیم کند

در ادامه مدیر موسسه پژوهشی فرهنگی تمدن و توسعه اسلامی گفت: پس از تشکیل دولت سازندگی بحثی به نام گفتمان در کشور وجود نداشت بلکه دگردیسی ها و منازعات سیاسی غلیظ بوجود آمد.

حجت الاسلام عباس نبوی با اشاره به دوران دولت سازندگی گفت: گفتمان به معنی یک حلقه فکری فلسفی است که باید در آن مسائل اساسی مطرح و پاسخی مناسب به آنها داده شود که در دولت سازندگی چنین مباحثی وجود نداشت.

وی تصریح کرد: صف بندی هایی که در دولت سازندگی ایجاد شد باعث شکل گیری صفوف مقابل نیز گردید حال چه معنی دارد که افرادی که در آن زمان مورد قبول نبودند امروز مد نظر قرار می گیرند و جای تعجب دارد.

مدیر موسسه پژوهشی فرهنگی تمدن و توسعه اسلامی تاکید کرد: چیزی به نام گفتمان اصلاح طلبی و اصولگرایی به لحاظ وجهه سیاسی و اجتماعی وجود ندارد آنچه که هست نوعی مرزبندی است که روحانی باید این چالش ها را ترمیم کند.

حجت الاسلام نبوی یادآور شد: امروز با پدیده ای مواجه هستیم که شایسته کشور اسلامی نیست. اصلاح طلبی و اصولگرایی سیاسی باید پایان بپذیرد چرا که ما با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی نیازمند ساختاری تجربی در دستگاهها هستیم.

همچنین در ادامه نشست نماینده مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی گفت: انقلاب سال 57 "نه" گفتن به فساد و مشکلات شاه بود.