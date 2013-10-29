خرد و عقلانیت در کانون اعتدال وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر داریوش قنبری عصر دوشنبه در نشست بررسی نسبت اعتدال با اصلاح طلبی و اصولگرایی افزود: مباحثی از جمله آزادی، دموکراسی، حقوق شهروندی و محوریت حاکمیت ها و محوریت حاکمیت از جمله مباحث عقلانی و خرد بشری است که متاسفانه در برخی مباحث اصولگرایی جایگاهی ندارد اما در عین حال در کانون اعتدال خرد و عقلانیت وجود دارد.
نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی تصریح کرد: ارزشهای انقلاب نباید توسط عده ای خاص مصادره شود و برداشت ما از اصولگرایی این است که اصولگرایی معادل محافظه کاری مطلق است.
قنبری یادآور شد: زمانی که اصلاح طلبی شکل گرفت در مقابله با واژه محافظه کاری بود و در این میان نگاههای عقلانی در چارچوب فکری و خرد بشری شکل گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع شاهد دو گفتمان اصولگرایی و اصلاح طلبی در جامعه هستیم اما خود اصولگرایان نیز تعریف دقیقی از گفتمان اصولگرایی ارائه نمی کنند البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که این نوع گفتمان به نوعی سیستم اندیشیدن است.
روحانی باید چالش ها را ترمیم کند
در ادامه مدیر موسسه پژوهشی فرهنگی تمدن و توسعه اسلامی گفت: پس از تشکیل دولت سازندگی بحثی به نام گفتمان در کشور وجود نداشت بلکه دگردیسی ها و منازعات سیاسی غلیظ بوجود آمد.
حجت الاسلام عباس نبوی با اشاره به دوران دولت سازندگی گفت: گفتمان به معنی یک حلقه فکری فلسفی است که باید در آن مسائل اساسی مطرح و پاسخی مناسب به آنها داده شود که در دولت سازندگی چنین مباحثی وجود نداشت.
وی تصریح کرد: صف بندی هایی که در دولت سازندگی ایجاد شد باعث شکل گیری صفوف مقابل نیز گردید حال چه معنی دارد که افرادی که در آن زمان مورد قبول نبودند امروز مد نظر قرار می گیرند و جای تعجب دارد.
مدیر موسسه پژوهشی فرهنگی تمدن و توسعه اسلامی تاکید کرد: چیزی به نام گفتمان اصلاح طلبی و اصولگرایی به لحاظ وجهه سیاسی و اجتماعی وجود ندارد آنچه که هست نوعی مرزبندی است که روحانی باید این چالش ها را ترمیم کند.
حجت الاسلام نبوی یادآور شد: امروز با پدیده ای مواجه هستیم که شایسته کشور اسلامی نیست. اصلاح طلبی و اصولگرایی سیاسی باید پایان بپذیرد چرا که ما با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی نیازمند ساختاری تجربی در دستگاهها هستیم.
اکبر اعلمی عصر دوشنبه در نشست بررسی نسبت اعتدال با اصلاح طلبی و اصولگرایی افزود: در مرحله اول باید مفهوم اعتدال، اصولگرایی و اصلاح طلبی را بررسی کنیم.
وی تصریح کرد: اصلاح طلبی در فرهنگ لغت ما معانی مشخص و واضحی دارد که مهمترین آنها سامان دادن و مبارزه با فساد و ترمیم مسائل است.
اعلمی یادآور شد: اصلاح طلبی مربوط به امروز و یا چند سال گذشته نیست بلکه از دوران مشروطیت آغاز شده و دارای ریشه در لغات و مفهوم کامل است.
نماینده مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی تاکید کرد: در این میان باید به کلمه اصولگرایی بپردازیم که در هیچ فرهنگ لغتی وجود ندارد اما از سال 76 وارد فرهنگ سیاسی کشور شد.
اعلمی ادامه داد: اصولگرایی ریشه و بن ندارد و زمانی که یک لغت بدون مفهوم باشد آن را نمی توانیم با بحثی دیگر که دارای مفهوم است مقایسه کنیم.
وی تصریح کرد: اعتدال در فرهنگ لغت دارای تعریف و معنای میانه روی و مقابله با افراط و تفریط است به همین دلیل می توانیم اعتدال در مفهوم کلمه در کنار اصلاح طلبی قرار دهیم اما اصولگرایی هیچ گونه جایگاهی ندارد.
در ادامه مدیر مرکز مطالعات دینی کشور نیز گفت: جای خوشبختی است که برخی از افرادی که امروز در این مناظره حضور دارنده مشاجرات میان اصلاح طلبان و اصولگرایان را رد نمی کنند اما برخی از رفتارها در میان اصلاح طلبان جای تعجب است.
حجت الاسلام بهمن شریف زاده یادآور شد: از برخی اصلاح طلبان سئوال کردم که به چه دلیل قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از آقای هاشمی حمایت کردیم در حالی که چند سال پیش این کار را انجام نداده ایم و آنان نیز استفاده از زمان را دلیل این حرکت خود عنوان کردند.
وی تاکید کرد: این گونه حرکات جای تعجب است که چگونه برخی از افراد مثال یک پرچم راه و روش خودرا به سرعت و با وزیدن یک باد تغییر می دهند.
مدیر مرکز مطالعات دینی کشور تاکید کرد: آنچه که میان اعتدال، اصولگرایی و اصلاح طلبی مورد امنیت است داوری بر روی واقعیت هاست که باید به این بحث توجهی ویژه شود.
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