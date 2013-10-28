باخت تیم فوتبال الوند همدان در مصاف با پدیده شاندیز

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه، ششم آبان ماه بازی بین دو تیم الوند همدان و پدیده شاندیز مشهد در استادیوم قدس همدان برگزار شد که در نهایت تیم الوند مغلوب تیم پدیده شاندیز شد.

تیم پدیده شاندیز مشهد توانست تیم الوند همدان را با نتیجه سه بر یک شکست و دهد و باعث شود تا تیم الوند اولین شکست خانگی خود را تجربه کند.

عباس پورخسروانی، بهمن طهماسبی و محمد رجب زاده برای تیم پدیده شاندیز و حسین کاظمی برای تیم الوند همدان گل زدند .



بازی بین دو تیم الوند همدان و پدیده شاندیز را علی صفایی، حمزه‌ علی سلیمی و غلامرضا تیموری قضاوت کردند.

در بازی بین دو تیم الوند و پدیده شاندیز آرمین طلایی‌ منش، سید جمال معصومی و محمد ابراهیم خسروی از داور بازی، کارت زرد گرفتند.