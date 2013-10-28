15 روستای دامغان مشمول سرشماری عمومی کشاورزی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آمنه غلامی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه اجرای سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان دامغان به خبرنگاران گفت: این امر همزمان با سراسر کشور در 15 روستای شهرستان دامغان در حال اجراست.

وی با بیام اینکه سرشماری عمومی کشاورزی 27 مهرماه امسال آغاز و تا 29 آبان ماه سالجاری ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: این طرح به صورت آزمایشی در یک دهستان اجرا می شود و در استان سمنان دهستان دامنکوه شهرستان دامغان برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

کارشناس اطلاعات و فن آوری فرمانداری شهرستان دامغان ضمن اشاره به اینکه چهار نفر از عوامل اجرایی مجرب برای سرشماری عمومی کشاورزی در این شهرستان همکاری دارند، خاطرنشان ساخت: روستاهای آستانه، آهوانو، برم، وامرزان، مایان، جزن، حاجی آباد، مهماندوست، امام آباد، طزره، زرین آباد، حداده، کلاته ملا، مومن آباد و حسین آباد دولاب 15 روستای دهستان دامنکوه از توابع بخش مرکزی دامغان هستند که سرشماری عمومی کشاورزی در آنها اجرا می شود.

غلامی با بیان اهمیت برگزاری صحیح این سرشماری و جمع‌آوری آمار و اطلاعات درست مربوط به فعالیت‌های بخش کشاورزی، افزود: برای اجرای هر چه بهتر سرشماری 11 روز دوره آموزشی ویژه سرشماران برگزار شد.

وی در خاتمه ضمن اشاره به اینکه پارسال این سرشماری در سه استان کشور به صورت آزمایشی انجام شد، گفت: سرشماری عمومی کشاورزی شامل تمام واحدهای تولید کشاورزی و ثبت خصوصیات هر یک بطور جداگانه است که نخستین مرحله آزمایشی این طرح در سال 91 و دومین مرحله آن نیز از 27 مهرماه همزمان با سراسر کشور در استان سمنان و شهرستان دامغان در حال اجرا است.