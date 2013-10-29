  1. حوزه و دانشگاه
۷ آبان ۱۳۹۲، ۹:۳۲

رئیس دانشگاه خبر داد:

تصمیم روسای سه دانشگاه برای بودجه دانشگاه "ایران"/ معرفی معاون جدید دانشجویی

تصمیم روسای سه دانشگاه برای بودجه دانشگاه "ایران"/ معرفی معاون جدید دانشجویی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به آخرین وضعیت بودجه این دانشگاه پس از انتزاع از دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بودجه تفکیکی از سوی معاونت نظارت راهبردی به وزارت بهداشت ابلاغ شده و روسای سه دانشگاه علوم پزشکی پایتخت در این زمینه تصمیم می گیرند.

دکتر مسعود اعتمادیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بودجه مراحل نهایی خود را می گذراند و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری هم بودجه را تفکیک کرده و به وزارت بهداشت ابلاغ کرده است و به زودی روسای سه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، ایران و تهران در این باره تصمیم گیری می کنند. 

وی خاطرنشان کرد: بودجه دانشگاه علوم پزشکی ایران در ردیف بودجه دو دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و تهران درنظر گرفته شده بود اما لازم بود که پس از انتزاع بودجه هم تفکیک شود که این کار تا آخر آبان ماه اجرایی می شود. 

اعتمادیان اظهار داشت: به زودی معاون جدید دانشجویی و فرهنگی مستقل از تهران نیز برای دانشگاه معرفی خواهد شد. 

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران با سابقه سه دهه فعالیت در آبان ماه سال 89 با دستور کارگروه خروج دستگاه های اجرایی از پایتخت از سوی دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت وقت، منحل و بخش های آموزشی، دانشجویی و تحقیقاتی به دانشگاه علوم پزشکی تهران و بخش های بهداشتی و درمانی به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی واگذار شد. 

پس از عزل دستجردی از سوی احمدی نژاد، دکتر محمدحسن طریقت منفرد وزیر بهداشت شد و در فروردین ماه سال 92 دانشگاه علوم پزشکی ایران را به حالت قبل بازگرداند. 

در حال حاضر به دلیل مسائل ناشی از این تغییرات دکتر مصطفی محقق مسئولیت معاونت دانشجویی و فرهنگی دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران را به طور همزمان برعهده دارد تا خللی در امور دانشجویی و رفاهی دو دانشگاه بوجود نیابد. 

 

کد مطلب 2164542

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