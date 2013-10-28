۱۳ آبان نماد استکبار ستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی عصر دوشنبه در جلسه برنامه ریزی مراسم گرامیداشت سالروز 13 آبان ماه و برگزاری راهپیمایی در این روز ارزشمند افزود: بیداری اسلامی و جنبش‌ های ضد سرمایه‌داری در جهان نتیجه آگاهی و مقاومت ملت ایران به تاسی از فرامین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری است.

وی تصریح کرد: مردم همیشه در صحنه و انقلابی شهرستان لنگرود با حضور گسترده خود در راهپیمایی 13 آبان ماه ضمن محکوم کردن اقدامات ددمنشانه رژیم اشغالگر و آمریکا با آرمان ‌های نظام و انقلاب تجدید بیعتی دوباره خواهند کرد.

فرماندار لنگرود گفت: سیزدهم آبان ماه نماد استکبار ستیزی و تبلور روحیه استقلال طلبی انقلاب اسلامی ایران و برگ زرینی از تاریخ پر افتخار این ملت بزرگ است.

وی افزود: این روز یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی است، روزی که در آن سه فصل مهم در آغاز، پیروزی و تداوم انقلاب ایران جلوه نمایی می کند و باید با شکوه تمام حماسه آفرینی های این روز بزرگ که به دست جوانان انقلابی و متعهد خلق شد، پاس داشته شود.

محمد بیگی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی استکبار جهانی به انحاء مختلف به دشمنی با نظام اسلامی و انقلاب برخاست و از دشمنی های خود اهداف مهمی همچون براندازی انقلاب اسلامی، استحاله فرهنگی را دنبال می کرد که خوشبختانه با بیداری و هوشیاری ملت فهیم و آگاه ایران اسلامی و با رهبری های رهبر معظم انقلاب اسلامی نتوانست به مقاصد پلیدش دست یابد.

وی در ادامه به هجمه های وسیع استکبار علیه ایران اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: دشمنان اسلام با اینگونه هجمه ها و تحریم ها نمی توانند به مقاصد پلید خود دست یابند و پیروزی نهایی با ملت بزرگ و سرافراز ایران است و این از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون برای جهانیان به اثبات رسیده است.