گیلان تمامی ظرفیت های توسعه و پیشرفت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تامینی عصر امروز در جمع مدیران شهرستان رشت افزود: خداوند هرچه نعمت بوده به این خطه از شمال کشور ارزانی داشته است.

وی اظهارداشت: کم توجهی به گیلان در مقاطع مختلف متاسفانه این استان نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد و هم اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی به ظرفیت کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: در گذشته انگیزه کشاورزان برای تولید انواع محصولات در استان بسیار تضعیف شده بود که با برنامه ریزی های مناسب این روند تا حدودی بهبود یافته است.

وی در ادامه با بیان اینکه گیلان در خصوص آب مشکلی ندارد بلکه مشکل اصلی مدیریت آب در استان است، افزود: سد شهربیجار نخستین سد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که هنوز به بهره برداری نرسیده است.

تامینی اظهارداشت: اکثر آب رودخانه های بزرگ گیلان به دریا ریخته می شود که با ایجاد سدهای لاستیکی می تواند حجم زیادی از این آب را مهار و در بخش های مختلف به مصرف رساند.

وی همچنین با بیان اینکه ساخت سدهای لاستیکی خیلی هزینه بر نیست، یادآور شد: با توجه به مزیت های فراوان سدهای لاستیکی متاسفانه تاکنون سدی در استان افتتاح نشده است.