پذیرش 10 هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور 92/ امکان انتخاب 10 کدرشته محل

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه بعضي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پس از اعلام نتايج نهايي آزمون فوق علاوه بر ظرفيت‌هاي‌ مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي براي پذيرش دانشجو اعلام ظرفيت کرده و یا متقاضی تکمیل ظرفیت بعضی از رشته‌های خود شده‌اند، مرحله تکمیل ظرفیت اعلام شده است.

وی افزود: تمامی داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1392 شركت كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده‌اند می توانند در این مرحله شرکت کنند و می توانند 10 کد رشته محل را انتخاب کنند.

توکلی اظهار داشت: مرحله تکمیل ظرفیت از ساعت 19 روز دوشنبه 6 آبان تا 12 آبان ماه 92 انجام می گیرد و داوطلبان می توانند با ورود به سايت اينترنتي سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org ضمن اطلاع از کدرشته‌هاي مربوط و پس از پرداخت وجه مربوط به تكميل ظرفيت (مبلغ 35,000 ريال) از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي، نسبت به ثبت‌نام و تكميل فرم انتخاب رشته به روش اينترنتي، اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ظرفیت نهایی که برای این مرحله در نظر گرفته شده است 10 هزار و 455 نفر برای 510 کدرشته محل پذیرفته می شوند که از این تعداد 4 هزار و 526 نفر برای 257 کدرشته محل دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق)، 4 هزار و 23 نفر برای 151 کدرشته محل دوره های روزانه دانشگاه های سراسر کشور و یک هزار و 906 نفر برای 102 کدرشته محل دوره های شبانه دانشگاه های سراسر کشور پذیرفته خواهند شد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: کدرشته های دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی ها در اطلاعیه جداگانه ای در اواخر آذرماه 92 اعلام می شوند.

وی اظهار داشت: نتایج نهایی پذیرش در این مرحله از تکمیل ظرفیت در کنکور سراسری سال 92 در دی ماه سال جاری اعلام می شود.