همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی در حسينيه اعظم زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول احدی افزود: امسال هفتمین همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی با عنوان همایش علمداران چهارشنبه هشتم آبان ماه در حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی دوبار در سال برگزار می شود اظهار داشت: این برنامه یک بار در آستانه ماه محرم و یک بار در آستانه ماه رمضان برگزار می شود.

دبیر هفتمین همایش علمداران با اشاره به برنامه های اجرایی در این همایش تصریح کرد: تجلیل از پیرغلامان از برنامه های اجرایی در این برنامه است.

احدی به مولفه های انتخاب پیرغلامان اشاره داشت و گفت: تجلیل از شخصیت های برجسته که در ترویج فرهنگ عاشورایی فعالیت داشتند، فعالیت بیش از50 سال در هیئت های مذهبی، فعالیت در حوزه قرآن و همچنین فعالیت صادقانه در بحث قرآن نیز از ملاک های انتخاب پیرغلامان است.

وی در ادامه به برنامه های اجرایی در همایش علمداران اشاره کرد و افزود: سخنران ویژه این مراسم حجت الاسلام خدایی (مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان) خواهد بود.

دبیر هفتمین همایش علمداران به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و افزود: خوشبختانه استان زنجان در بحث شناخت اهل بیت و به ویژه در بحث شورو شعور حسینی در صدر قرار دارد، اما باید تلاش کرد تا با برگزاری چنین برنامه هایی شور و معرفت حسینی بیش از پیش در استان افزایش یافته و در نتیجه رضایت اهل بیت عليه السلام فراهم شود.

احدی به گزیده ای از فرمایشات امام خمینی (ره) در زمینه محرم و صفر اشاره کرد و افزود: به گفته آن بزرگوار هرچه داریم از محرم و صفر است و باید همه تلاش خود را در زنده نگهداشتن فرهنگ عاشورایی در جامعه انجام دهیم.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف برگزاری این همایش اعلان عزای عمومی به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم توسط شورای هیئات مذهبی است تاکید کرد: این همایش به همت هیئت های مذهبی استان و همکاری حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود.

نصب تابلوهای هشدار دهنده رعایت حرائم خطوط لوله شرکت نفت در منطقه شمالغرب

رئیس روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب از نصب تابلوهای هشداردهنده رعایت حرائم خطوط لوله به منظور جلوگیری از بروز حوادث غیر مترقبه درمنطقه شمالغرب خبر داد.

سید مهدی صفوی از نصب 20 تابلو هشداردهنده ایمنی در مسیر های مراکز انتقال نفت تبریز و ارومیه خبر داد.

وی مهم ترین اهداف اجرای این طرح را جلوگیری از بروز حوادث غیر مترقبه و سوانح احتمالی عنوان کرد و اظهار داشت:نصب این تابلوها در مجاورت ساکنان و مجاوران حرائم خطوط لوله اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار می دهد تا با آگاهی بیشتر با خطرات ممکن آشنا شده و از بروز حواث و تجاوز به حرائم جلوگیری کنند.

رئیس روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب با اشاره به اینکه شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه شمالغرب 1750کیلومتر خطوط لوله را زیر پوشش دارد یادآور شد: هر گونه ورود به این حرائم با عنوان فعالیت هایی نظیر زراعت، حفاری از طرف نهادهای دولتی، غیر دولتی و اشخاص در حرائم خطوط لوله ممنوع می باشد.