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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۲۸

رستمی خبر داد:

خسارت 240 میلیون ریالی شهرداری به تاسیسات شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان

خسارت 240 میلیون ریالی شهرداری به تاسیسات شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان زنجان گفت: شهرداری زنجان در عملیات مهندسی به تاسیسات شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان خسارت 240 میلیون ریالی وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج رستمی افزود: شهرداری زنجان در پی عملیات مهندسی ایجاد پل روگذر در اول جاده بیجار موجب تخریب و از بین رفتن بخشی از تأسیسات آبرسانی این امور، شده بود.

وی اظهار داشت: خسارت ناشی از عملیات مهندسی شهرداری که بخش قابل توجهی از لوله و اتصالات آبرسانی این امور را در سایزهای مختلف منهدم نموده است.

مدیر تمور آب و فاضلاب شهرستان زنجان در ادامه تصریح کرد : مبلغ خسارت طی نامه و ارائه مستندات لازم جهت اعمال در حساب های فی مابین به شهرداری اعلام گردیده است.

رستمی تاکید کرد : پرسنل پرتلاش و زحمتکش این امور در قالب اکیپ های عملیاتی به محض اطلاع در کوتاهترین زمان ممکن در منطقه حاضر شده و به منظور جلوگیری از قطعی گسترده آب و همچنین آبرسانی به مشترکین منطقه نسبت به ایجاد 4 فقره شیر عمومی و همچنین لوله گذاری موقت روکار به متراژ 500 متر اقدام نمودند.

کد مطلب 2164568

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