خسارت 240 میلیون ریالی شهرداری به تاسیسات شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج رستمی افزود: شهرداری زنجان در پی عملیات مهندسی ایجاد پل روگذر در اول جاده بیجار موجب تخریب و از بین رفتن بخشی از تأسیسات آبرسانی این امور، شده بود.



وی اظهار داشت: خسارت ناشی از عملیات مهندسی شهرداری که بخش قابل توجهی از لوله و اتصالات آبرسانی این امور را در سایزهای مختلف منهدم نموده است.

مدیر تمور آب و فاضلاب شهرستان زنجان در ادامه تصریح کرد : مبلغ خسارت طی نامه و ارائه مستندات لازم جهت اعمال در حساب های فی مابین به شهرداری اعلام گردیده است.



رستمی تاکید کرد : پرسنل پرتلاش و زحمتکش این امور در قالب اکیپ های عملیاتی به محض اطلاع در کوتاهترین زمان ممکن در منطقه حاضر شده و به منظور جلوگیری از قطعی گسترده آب و همچنین آبرسانی به مشترکین منطقه نسبت به ایجاد 4 فقره شیر عمومی و همچنین لوله گذاری موقت روکار به متراژ 500 متر اقدام نمودند.