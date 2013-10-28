پدافند غيرعامل ارزانترين روش دفاع در شرايط اضطراري/لزوم اعمال قانون به موقع و بدون اغماض

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهيم قائد رحمتي عصر دوشنبه در جمع كاركنان انتظامي پدافند غير عامل را از وظايف لاينفك پليس دانست و افزود: اعتقاد پليس براي حفظ خود و محافظت از مردم در شرايط خاص موجب آمادگي نيروي انتظامي براي دفاع همه جانبه در مقابل تهديدات شده است.

وی همچنین با گراميداشت هفته پدافند غيرعامل كه از 4 تا 10 آبان است، اظهار داشت: اهداف والا و انسان دوستانه جمهوري اسلامي ايران موجب كينه توزي دشمن به شكل آشكار و نهان در جامعه شده است و در اين راستا منطق دفاعي حكم مي كند كه پليس آمادگي دفاع همه جانبه در مقابل تهديدات را داشته باشد.

فرمانده پلیس گیلان غافل شدن از دشمن را محال تصور کرد و گفت: بستر پدافند غيرعامل براي پليس مهيا بوده و نيروي انتظامي آمادگي براي شرايط ضروري را از وظايف اصلي خود مي داند.

وی در ادامه موفقيت در آمادگي پليس را در اجراي صحيح سناريوهاي فرضي پدافند غيرعامل نيروي انتظامي دانست و بيان داشت: پليس همه احتمالات را مورد بررسي قرار داده و به تناسب وقايع احتمالي آمادگي خود را حفظ خواهد کرد.

قائد رحمتی پدافند غير عامل را از ارزانترين و كم آسيب ترين روش دفاع در مقابل شرايط اضطراري اعلام کرد و اذعان داشت: بكارگيري تجهيزات و فنون روز از ابتكارات پليس براي شرايط اضطراري است.

وی همچنین با استناد به آيه 31 سوره مائده به اهميت جان انسان ها اشاره کرد و افزود: سلامت جامعه براي پليس بسيار حائز اهميت و معتقد است، نجات يك انسان نجات يك جامعه است.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان وقوع تصادفات منجر به فوت را براي پليس بسيار نگران كننده ذکر کرد و اظهارداشت: تغيير تاكتيك و اعمال قانون به موقع و بدون اغماض براي رانندگاني كه قوانين رانندگي را رعايت نمي کنند، سلامت جامعه را ارتقا مي دهد.

وی در ادامه بر تسريع حضور پليس براي اجراي ماموريت 110 را نيز تاكيد کرد و یادآورشد: استفاده بيشتر از موتورسيكلت ها برای تسريع اجراي ماموريت و حضور در صحنه در دستور كار قرار گرفته است.