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۷ آبان ۱۳۹۲، ۹:۰۹

اصلانی خبرداد:

دو شرور متواري و تحت تعقيب در آستانه اشرفيه دستگیر شدند

دو شرور متواري و تحت تعقيب در آستانه اشرفيه دستگیر شدند

آستانه اشرفیه - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامي آستانه اشرفيه از دستگيري دو شرور متواري در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ  وحيد اصلاني شامگاه دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: با نيابت قضایي مبني بر دستگيري دو شرور متواري در اين شهرستان، ماموران پليس امنيت عمومي شناسايي مخفيگاه و دستگيري اين متهمان را در دستور كار خود قرار دادند.

وی اظهارداشت: ماموران پليس امنيت عمومي با تحقيقات نامحسوس پليسي موفق شدند مخفيگاه اين متهمان را شناسايي و در اقدامي غافلگيرانه آنان را دستگير کنند.

فرمانده نیروی انتظامی آستانه اشرفیه با اشاره به اينكه اين دو شرور به اتهام شرارت، چاقو کشي و زورگيري و غیره تحت تعقيب بودند، گفت: از مخفيگاه اين متهمان يک تيغه سلاح سرد و تعدادي آلات و ادوات استعمال مواد مخدر كشف شده است.

وی در ادامه با بيان اينكه متهمان با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند، اظهار داشت: پليس با تمام توان در راستاي تامين نظم  و امنيت تلاش خواهد كرد و اجازه نخواهد داد فرد يا افرادي خاص و مجرم با اقدامات غير قانوني موجب برهم زدن نظم عمومي شوند.

کد مطلب 2164574

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