پدافند غیرعامل مصون سازی کشور از تهدید دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا محمدی نیا شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت پدافند غیرعامل استان، عامل مهم در پدافند غیر عامل را دفاع یاد کرد و افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری دفاع هویت یک ملت زنده است.

وی اظهار داشت: در این راستا باید ملت ایران برای حفظ ارزشها و اعتقادت خود دفاع کند و تمام تهدیدات دشمنان را نابود کند.

معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: در فضای غیر عامل تهدیدات دشمن است و تهدیدی که دشمن برای ما طراحی می کنند هم افزایی و هم پوشانی داشته باشند.

سردار محمدی نیا آمریکا را به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مطالعات میکروبی و ویروسی دنیا معرفی کرد و گفت: آمریکا از واحد مطالعاتی خود به عنوان تهدیدات دنیا استفاده می کند و برای پیشرفت دنیا استفاده نمی کند.

وی در ادامه تاکید کرد: حوزه پدافند غیر عامل نظامی و تهاجمی نیست و 90 الی 80 درصد خارج از حوزه نظامی است و تهاجم نظامی آخرین سناریوی تهدید از سوی دشمنان محسوب می شود.

معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور در ادامه گفت: بیش از یک دهه است که آمریکا تهدیدات خود را در قالب تحریمها علیه ایران اجرا می کند و در این راستا به این نتیجه رسیدند که تهاجم نظامی آخرین مرحله برای حمله است.

سردار محمدی نیا افزود: پدافند غیر عامل ضرورت مقابله با تهدیدات دشمنان را در حوزه‌های مختلف آشکار می‌سازد.

وی با بیان اینکه مصون‌سازی کشور از تهدید خارجی تعریفی مفهومی از پدافند غیر عامل است گفت: پدافند غیر عامل یک اصل برای همیشه است.

معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به اینکه کشور باید در برابر تهدیدات احتمالی و واقعی دشمنان آماده باشد تاکید کرد: برای آمادگی در برابر تهدیدات دشمنان باید به روش‌های پدافند غیر عامل مجهز بود و هز کس براسای حوزه کاری خودش برنامه ریزی لازم را لحاظ کند.

سردار محمدی با بیان اینکه در مدل‌هایی همچون سوریه، عراق و افغانستان جنگ نظامی بیش از سه هفته به طول نمی‌انجامید افزود: از سال 1991 به بعد مدل جنگ‌ها به مدل نسل چهارمی و به اقدامات سیاسی تغییر یافته است.

وی تصریح کرد: کشور آمادگی و توان بالای پدافند غیر عامل را دارد و در این راستا اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است.

معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور ایمن‌سازی منابع و زیرساخت‌های ضروری را از اهداف پدافند غیر عامل عنوان کرد و افزود: حفاظت از منابع و پایدار سازی تولید هنگام تهاجم دشمن و کاهش آسیب‌پذیری منابع از دیگر اهداف پدافند غیر عامل است.

سردار محمدی نیا یادآور شد: مدل جنگ‌های آینده تشابهی به مدل دوران دفاع مقدس نخواهد داشت چراکه این حوزه دارای پیچیدگی خاصی است.

وی با بیان اینکه باید با هر نوع تهدیدی اصولی برخورد شود گفت: حوزه‌های تهدید دشمنان باید شناسایی شده و برای مقابله با آن راهکاری بومی پیدا کرد.

معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور حوزه‌های تهدید دشمنان را علیه زیرساخت‌های اصلی نظام اسلامی سیاسی، اقتصادی و بازرگانی خارجی،اجتماعی و فرهنگی یاد کرد و افزود: اعتقادی و اخلاقی، نظامی و دفاعی، علمی و فناوری، زیست محیطی و سلامت از دیگر حوزه‌های تهدید دشمنان محسوب می‌شود.