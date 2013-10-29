تغییر سند ازدواج به شکل پاسپورت

حجت الاسلام ابوالقاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اعضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق طی جلسه ای پس از نقد و بررسی سه پیشنهاد را برای تغییر سند ازدواج ارائه کردند. اول اینکه سند ازدواج به همان شکل فعلی باقی بماند. دوم آنکه سند فعلی کوچکتر شده و به شکل پاسپورت چاپ شود و سوم اینکه اسناد ازدواج به صورت تک برگی منتشر شود. بعد از این جلسه تصمیم بر این شد که طرح سند ازدواج به شکل پاسپورتی و کوچک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا اعضای هیئت مدیره قبلی کانون، مهر کانون را تحویل نداده اند اظهار داشت: بر اساس قانون مهر قبلی را باطل اعلام کرده و مهر جدید ساختیم، اقدامات قضایی هم در این خصوص انجام شده است.

این مقام مسئول در هیئت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق در مورد تعرفه های ازدواج و طلاق گفت: مبلغ تعرفه 110 هزار تومانی برای ثبت ازدواج و طلاق بسیار پایین است و همین موجب شده برخی از سردفتران از شغل خود استعفا دهند و یا اینکه شغل دوم دیگری هم داشته باشند. به قول معروف اگر اتاق عقد و سایر موارد دیگر نباشد با این هزینه و تعرفه مخارج دفترخانه تامین نمی شود.

حسینی همچنین اعلام کرد: بر اساس قانون ازدواجهای موقت و صیغه که با رضایت همسر اول باشد در دفترخانه ها ثبت می‌شود.