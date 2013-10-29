پرداخت کامل شهریه و مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور

دکتر محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت دانشجویان بورسیه خارج گفت: بورسیه های خارج در حال حاضر هیچ مشکلی ندارند و سهمیه آنها یعنی شهریه ها و مقرری تحصیلی تا شب عید به صورت کامل پرداخت شده است.

وی افزود: درحال حاضر حدود 400 دانشجوی بورسیه خارج از کشور مشغول تحصیل هستند.

رئیس امور سازمان دانشجویان در خصوص اینکه آیا کمبود بودجه وزارت علوم تاثیری در بورس و سایر خدمات سازمان داشته است، گفت: سازمان از مصوبه مجلس که درآمد اختصاصی برای سازمان امور دانشجویان قائل شده، تا حدود زیادی محدودیت مالی موجود را با درآمد اختصاصی خود حل کرده است.

وی ادامه داد: وقتی در تنگنا هستیم از این درآمدهای اختصاصی استفاده می کنیم برهمین اساس هم حدود دو ماه پیش هزینه شهریه و مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور با وجود مشکلات ارزی که وجود داشت پرداخت کردیم.