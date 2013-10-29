به گزارش خبرنگار مهر، کیوان دواتگران عصر دوشنبه در حاشیه دوره آموزشی ویژه کارشناسان اداره کل بهزیستی استان سمنان در محل این اداره کل در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به بحث سنجش میزان توانمندی معلولان و سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و ساماندهی کمیته توانبخشی سازمان بهزیستی، گفت: در طرح کمیته‌های پزشکی، شدت و نوع معلولیت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در واقع خدماتی که قرار است به معلولان داده شود بر اساس نظر این کمیته توانبخشی ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از شناسایی افراد معلول و سالمند نیازمند، سنجش سطح توانمندی آنها در غالب پرسشنامه ای سنجیده و نمره گذاری می شود افزود: این پرسشنامه ها باعث می شود که توانایی های افراد مورد بررسی قرار گیرد و برای اقدامات و مداخلات برنامه ریزی لازم توسط کارشناسان صورت گیرد.

مدیر کل دفتر توانمندسازی معلولان و سالمندان سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه از بعد دیگر، در قانون پنجم توسعه بحث خروج 10 درصد افرادی که توانمند می شوند در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: از آنجا که سنجش سطح توانمندی معلولان و سالمندان از اهمیت خاصی در ارائه خدمات به جامعه هدف برخوردار است، می خواهیم این کار را به سازمان های غیردولتی و "ان جی او" ها تحویل دهیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه سالمندی دو شاخصه وجود دارد، گفت: یکی اینکه باید بالای 60 سال سن داشته باشد و دوم اینکه دارای ویژگی معلولیت و نیازمند بودن در آن باشد.

دواتگران تصریح کرد: یعنی اگر فرد سالمندی معلول نباشد و هیچ نیاز حمایتی و مالی نیز نداشته باشد، جزو جامعه هدف سازمان بهزیستی محسوب نمی شود و برای این گروه در حوزه سلامت وزارت بهداشت و شهرداری و فرهنگسراها برنامه ریزی شده است.

مدیر کل دفتر توانمندسازی معلولان و سالمندان تصریح کرد: در ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با 16 بند، وظیفه تعیین و شدت معلولیت بر عهده سازمان بهزیستی است و هیچ ارگان موازی برای این کار منظور نشده است؛ بنابر این نیاز بر تشکیل کمیسیون های تخصصی و پزشکی احساس می شود تا این کار را انجام دهند.

وی افزود: در طول دو الی سه سال گذشته با ساماندهی کمیسیون های مورد نظر و تشکیل ترکیب مناسب اعضاء، چهارچوب بین المللی را تحت عنوان طبقه بندی بین المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت (ICF) ارائه کردیم و چون موضوع به آموزش های تخصصی نیاز داشت، اصول اولیه را آموزش دادیم و کارشناسان را با ادبیاتICF آشنا کردیم.

دواتگران با اشاره به این موضوع که در 32 استان کشور با یک چهارچوب معلولیت تعیین و تشخیص داده می شود، تصریح کرد: در پرونده های پزشکی مستندسازی به صورت علمی صورت می پذیرد، و همچنین امکان آمارگیری و گزارش دهی در بانک اطلاعات جامع معلولان از آن طریق به راحتی میسر می شود.

مدیر کل دفتر توانمندسازی معلولان و سالمندان اظهار داشت: معلولان باید صاحب کارت معلولیت باشند که در آن دو نکته نوع معلولیت و شدت آن درج می شود که این کار نیز بر اساس استاندارد بین المللی در کارت آنها درج می کنیم.

وی در خاتمه با بیان اینکه سمنان جزو استان های پیشرو در حوزه سلامت است گفت: به عنوان نمونه مراکز PHC و حوزه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) از استان سمنان شروع شد و این استان در بحث طرح های ایجاد سلامت بنیه قوی دارد.

