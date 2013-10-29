اردوی آماده سازی تیم های ملی جودو آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا ماه آینده در چین برگزار خواهد شد و کمیته تیم های ملی با دعوت از جودوکاران حاضر در این تیم ها در نظر دارد اردوی مشترکی را تیم ملی بزرگسالان تا زمان اعزام برگزار کند.

همچنین اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان بانوان نیز آغاز شده و تا زمان اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا ادامه خواهد داشت. به نظر می رسد کادر فنی تیم های نوجوانان و جوانان از سوی کمیته تیم های ملی با دعوت از مربیان جدید تقویت خواهد شد.

نفرات دعوت شده به اردوی آماده سازی تیم های ملی عبارتند از:

جوانان: محمد سرایلو ، احمد قاسمی ، سید مهرداد زمانی و شایان نصیرپور(تهران) ، کامران رستمی و جعفر پهلوانی(خراسان رضوی) ، آرش قربانی ، بهزاد محرمی ، علیرضا شیری نوکنده ای(قزوین) و ابراهیم قجر(مازندران) کادر فنی: عطا الله عباس نژاد و علی معلومات)

نوجوانان: ایمان نیک اقبال (اصفهان) ، علیرضا خجسته(البرز) ، حسین عربی(تهران) ، حامد رشیدی(خراسان شمالی) ، محمد رشنو نژاد(خوزستان) ، مهدی فتحی پور(فارس) ، رامین صفویه(قزوین) ، محمد عباس نژادو کاویان بیرانود(لرستان) کادر فنی: احمد کاظمی ، مسعود ابدی نقش و رضا چاه خندق

دختران:

نوجوانان: زاهرا احمدی (چهارمحال بختیاری) ، فاطمه زمانی(سمنان) ، حسنی محمدی و زهرا خیرکیش(کرمانشاه) ، زهرا باقری(لرستان) ، مبینا عزیزیو شیوا جهانگیری(همدان)

جوانان: زهرا نادری(چهارمحال بختیاری) ، دنیا آقایی(سمنان) طاهره آذپیوند(کهکیلویه) ، غزل یغما و الهام بهرامی(لرستان) ، زینب جلالی ، فهیمه ده پهلوان و صبا کرمعلی(همدان)

کادر فنی تیم ههای ملی بانوان: نرگس موسوی(سرپرست)مریم ولی بهاروندی(سرمربی) ، تکتم بیدل ، محبوبه خورشیدی و مریم السادات قدمگاهی(نوجوانان) ، اکرم خانی ، طاهره دولت شاهی و کبری کرمی(جوانان)

بزرگسالان: مصطفی آهن فروش(اصفهان) ، فیروز اسدیو مجید تاجری(البرز) ، سجاد خسروی نژاد(ایلام) ، محمد جمالی ، سعید ملایی ، وحید حسن زاده ، مسعود خرابات و وحید نوری(تهران) ، امیرقاسمی نژاد ، محمد پهلوانلو ، مصطفی نیمروزی ، مهدی فیضی ، جواد محجوب (خراسان رضوی) ، مختار خورنگ(خوزستان) ، مهدی خان احمدلو (زنجان) ، بهادر محرمی و سعید مرادی(قزوین) ، مهرداد صیدی(کرمانشاه) ، محمدرضا خطیبی(گیلان) ، محمد صدیق(مرکزی) و خشایار زارع(هرمزگان) کادر فنی : مسعود حاجی آخوندزاده و مسعود خسروی نژاد