ایلام نیازمند سرمایه گذاری است/ بیکاری و راه های ارتباطی مشکلات اصلی استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید عصر دوشنبه در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود در در جمع خبرنگاران استان ایلام اظهار داشت: مطبوعات استان ایلام از رشد قابل قبولی برخوردار هستند و این استان از نظر تعداد هفته نامه های محلی یکی از استانهای برتر کشور است.

وی بیان داشت: خود بنده در سال 1371 در استان ایلام در یکی از هفته نامه های محلی استان فعالیت می کردم و با مطبوعات آشنایی کامل دارم.

وی ادامه داد: افزایش تعداد هفته نامه ایلام حاکی از پیشرفت استان در سالهای گذشته دارد و سطح علمی، فرهنگی استان ایلام بسیار بالاتر از گذشته است.

مروارید عنوان کرد: در حال حاضر استان ایلام یکی از استانهایی است که در آن کتاب چاپ می شود و شرایط کارهای بسیار فرهنگی فراهم شده است.

استاندار ایلام بیان داشت: مطبوعات نقش مهمی در آگاهی دادن و روشن کردن جامعه دارد بنابراین رسانه ها باید در اخباری که در اختیار مردم قرار می دهند دقت کنند.

وی ادامه داد: هنوز در کشور ما نقد جایگاه خود را پیدا نکرده است و هر کسی از نقد تعریفی دارد ولی آنچه مسلم بوده این است رسانه ها باید اعتدال را رعایت کنند و به زندگی شخص افراد آسیب وارد نکنند.

مروارید بیان داشت: مطبوعات دارای مشکلات متعددی هستند که باید گفت کار رسانه فقط عشق و علاقه است ولی از نظر مادی رسانه ها دارای مشکلات فراوانی هستد.

استان ایلام در سطح کشور معرفی شود

وی بیان داشت: رسانه های سراسری نسبت به معرفی استان ایلام در کشور تلاش بیشتری کنند و ظرفیتها و پتانسیلهای استان در سطح ملی معرفی کنند.

این مسئول عنوان کرد: نیاز اصلی استان ایلام سرمایه گذاری است و این سرمایه گذاری نیازمند معرفی درست و صحیح استان در سطح کشور است تا سرمایه گذاران به استان راغب شوند.

مروارید تصریح کرد: مطبوعات دارای مشکلاتی از قبیل یارانه هستند که در این زمینه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد مشکلات مطبوعات استان صحبت شده است.

توسعه استان بر پنج محور

وی با اشاره به اولویتهای توسعه استان اظهار داشت: مرز مهران، نفت و گاز، آب و خاک، کشاورزی و توریسم پنج محور اصلی توسعه استان ایلام است.

استاندار ایلام افزود: استان ایلام از نظر داشتن ظرفیت یک استان غنی است و به عنوان مثال وجود مرز مهران و تبدیل منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد یکی از مهمترین اهداف ما در استان است.

وی افزود: ظرفیتهای بزرگ نفت و گاز در استان ایلام وجود دارد و توسعه پالایشگاه گاز و پتروشیمی ایلام و پیگیری ایجاد دیگر مجتمع های نفتی و گازی از دیگر برنامه های بنده در استان است.

وی ادامه داد: باید شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری دولتی و خصوصی را به ایلام بیاوریم تا روی ظرفیتهای استان سرمایه گذاری و باعث اشتغال و توسعه شود و هم استعدادهای استان شکوفا شوند.

بیکاری و راه دو مشکل بزرگ استان

مروارید تصریح کرد: دو مشکل بزرگ در استان ایلام وجود دارد یکی وجود نیروهای تحصیل کرده بیکار در استان است که متاسفانه تعداد این افزاد زیاد است و باید از همین ظرفیتهای استان جهت اشتغال نیروهای تحصیل کرده استان استفاده کرد.

وی افزود: راه ارتباطی یکی دیگر از نیازهای اصلی استان به شما می رود که باید در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد.

مروارید گفت: پروژه راه آهن استان ایلام که عملیات اجرایی آن در سال جاری شروع شده باید تسریع یابد و اتوبان در مسیرهای اصلی استان ساخته شود.

وی ادامه داد: راه های فرعی استان باید به راه اصلی تبدیل شوند و همه این کارها نیاز به همکاری و تعامل دارد.

اعتدال مبنای کار در استان ایلام

وی در مورد تغییرات احتمالی در استان ایلام اظهار داشت: اعتدال مبنای تغییرات است و همه مدیران خوب هستند و اگر قرار است تغییری ایجاد شود قطعا نیروی جایگزین باید از مدیر فعلی بهتر باشد.

مروارید گفت: هیچ کسی از آینده خبر ندارد و باید رقابتها را کنار گذاشت و از همه نیروهای فعال استان در جهت توسعه استان استفاده می کنم.

وی بیان داشت: در حال حاضر مشکلات اعتباری در استان ایلام وجود دارد و همه مدیران باید تلاش کنند اعتبارات ملی را برای استان جذب کنند.

استاندار ایلام ادامه داد: در حال حاضر تمام شرایط لازم جهت سرمایه گذاری در استان فراهم شده است و از هر نوع سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در استان حمایت می کنم.

وی عنوان کرد: نباید با گمانه زنی در مورد تغییر مدیران حرکت توسعه استان متوقف کرد و باید مدیران تا آخرین لحظه نسبت به وظیفه خود عمل کنند و به استان کمک کنند.

استاندار ایلام بیان داشت: استان ایلام یک استان پر ظرفیت و امن است که باید تلاش کنیم این استان را به جایگاه واقعی خود برسانیم و از بحثهای حاشیه ای خودداری کنیم.