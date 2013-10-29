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۷ آبان ۱۳۹۲، ۸:۵۴

محمدزاده در گفتگو با مهر:

نمایندگان خراسان رضوی درخواست مشخص شدن استاندار را با رئیس جمهور مطرح کردند

نمایندگان خراسان رضوی درخواست مشخص شدن استاندار را با رئیس جمهور مطرح کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: نمایندگان استان روز گذشته در دیدار خود با رئیس جمهور خواستند تکلیف مدیر استان خراسان رضوی هر چه زودتر مشخص شود.

حسین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایندگان استان در دیدار با رئیس جمهور خواستند یا استاندار فعلی ابقا شده و یا اینکه فردی متخصص و کارآمد به عنوان استاندار این خطه منصوب شود.

وی ادامه داد: نمایندگان اعتقاد دارند که مشخص نشدن تکلیف استاندار یکی از بزرگترین ضربه ها را به خراسان رضوی که یکی از استانهای پهناور و محوری در حوزه اقتصاد است وارد می آورد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: بی تردید با تعیین تکلیف مدیر استان بسیاری از نگرانی ها در زمینه پروژه های عقب مانده و تعطیلی بسیاری از طرح ها برطرف خواهد شد.

به گفته وی در جلسه روز گذشته نمایندگان استان با رئیس جمهور دغدغه مربوط به دیر انتخاب شدن استاندار جدید مطرح شد و همه نمایندگان به اتفاق با ابقا استاندار فعلی و یا انتخاب استانداری متخصص موافقت کردند.

کد مطلب 2164592

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