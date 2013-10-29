نمایندگان خراسان رضوی درخواست مشخص شدن استاندار را با رئیس جمهور مطرح کردند

حسین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایندگان استان در دیدار با رئیس جمهور خواستند یا استاندار فعلی ابقا شده و یا اینکه فردی متخصص و کارآمد به عنوان استاندار این خطه منصوب شود.

وی ادامه داد: نمایندگان اعتقاد دارند که مشخص نشدن تکلیف استاندار یکی از بزرگترین ضربه ها را به خراسان رضوی که یکی از استانهای پهناور و محوری در حوزه اقتصاد است وارد می آورد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: بی تردید با تعیین تکلیف مدیر استان بسیاری از نگرانی ها در زمینه پروژه های عقب مانده و تعطیلی بسیاری از طرح ها برطرف خواهد شد.

به گفته وی در جلسه روز گذشته نمایندگان استان با رئیس جمهور دغدغه مربوط به دیر انتخاب شدن استاندار جدید مطرح شد و همه نمایندگان به اتفاق با ابقا استاندار فعلی و یا انتخاب استانداری متخصص موافقت کردند.