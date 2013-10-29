حماسه ای از جنس کودکانه/ ائتلاف همکلاسی ها و کاندیدا شدن دوقلوها  

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود به دبستان ناصرخسرو، فضای انتخابات و رای دادن دوباره تداعی می شود،اما اینبار حماسه ای از جنس دانش آموزی.

از همان محوطه حیات مدرسه می توان پی برد که قرار است اتفاقی مهم در مدرسه روی دهد و بر روی در و دیوار مدرسه، تصاویر و دست نوشته هایی به چشم می خورد که بر روی آن شعارها و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای دانش آموزی نقش بسته است.

تصاویر رنگی در ابعاد کوچک بر روی بیلبورد راهروی مدرسه به چشم می آید و شعارهایی که با آنکه کودکانه نوشته شده اما پرمعنی و پرمغز جلوه می کنند.

تبلیغات رنگی همانند دیگر انتخابات به انتخابات دانش آموزی نیز راه یافته است و برشورهای رنگی که در ابعاد مختلف طراحی شده و بر روی بیلبورد راهروی مدرسه نصب شده است.

ماهان احمدی یکی از دانش آموزان پایه ابتدایی مدرسه ناصرخسرو که برای انتخابات دانش آموزی مدرسه کاندیدا شده در شعارهایش آورده است" دست در دست هم دهیم به مهر، مدرسه خویش را آباد کنیم".

در ادامه پوستر تبلیغاتی این دانش آموز آمده است: امیدوارم با رای دوستان و همکلاسی ها بتوانم مشکلات مدرسه را هموار سازم. یاسین نعیمایی نیز با مداد بر روی کاغذی که آن را در راهرود مدرسه چسبانده، آورده است: رای ما یاسین نعمیایی.

داشتن رفتار خوب با دانش آموزان، دادن تذکر هنگام شلوغ کردن، گوش دادن به حرهای دانش آموزان، شعارهایی است که محمدرضا معینی دیگر دانش آموز ابتدایی مدرسه ناصرخسرو آن را برای تبلیغات خود انتخاب کرده است. سینا عاصمی نیز بر روی کاعذی با خودکار نوشته است" نو شدن را با باور کردن من امتحان کنبد.

بازار ائتلافهای دانش آموزی نیز در انتخابات شوراهای دانش آموزی داغ داغ است و برخی دانش آموزان با گرفتن عکسهایی در کنار هم و یا نصب نوشته های مشترک بنوعی ائتلافشان را به دیگران نشان داده اند.

امیر رضا رحمتی و نیما موسی پور شعار دانش آموز برتر، مدرسه ای برتر را برای حضور در انتخابات شوراها برگزیده اند.

برخی از نامزدهای دانش آموزی نیز با بیان توفیقات و عناوینی که تاکنون کسب کرده اند در تلاش بودند تا آرای هم کلاسی ها خود را کسب کنند و سجاد ایمانی در برشور رنگی که آن را بر روی راهروی مدرسه نصب کرده، آورده است: کلاس هفتم زبان در زبانکده، قهرمان لیگ برتر استان همراه با تیم فوتبال ....

فعال کردن آزمایشگاه و کارگاه در مدرسه، رسیدگی به وضعیت سرویس بهداشتی، مدرسه ای پویا با حمایت عوامل مدرسه از جمله شعارها و برنامه های این دانش اموز بوده است.

استفاده از عناوین تیم های ورزشی نیز از دیگر شیوهایی است که برخی نامزدها در تبلیغاتشان از آن بهره گرفته اند و محسن هادی زاده آورده است" اگر می خواهید به یک استقلالی رای دهید و اگر می خواهید وسایل ورزشی بهتری برای شما بیاورم، به من رای دهید.

کاندیدا شدن دو برادر دوقلو به نامهای رامین و رامتین نیز از دیگر حاشیه های انتخابات شوراهای دانش آموزی در دبستان ناصر خسرو بوده است.

کیارش دانش آموز کلاس چهارمی که متوجه حضور خبرنگار مهر و یاداشت برداری وی از شعارهای هم مدرسه ای هایش بود با عنوان اینکه من نز می خواهم کاندیدا شوم، بر روی برگه کوچکی نوشت: رای ما کیارش" و آن را بر روی دیوار راهرو نصب کرد.

فضای تبلیغات کودکانه دانش آموزان ناصر خسرو برای انتخابات دانش آموزی عاری از بداخلاقی، سیاه نمایی و تخریب یکدیگر بود، فضایی کودکانه ای که درسهایی زیادی برای دنیای بزرگترها داشت.

احمدی یکی از معلمان مدرسه ناصر خسرو در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: برخی از شعارهای دانش آموزان، نکته های بسیار جالب و آموزنده ای دارد که بسیار کاربردی و پندآموز است.

این معلم دبستان بیان داشت: انتخابات دانش آموزی در واقع نوعی تمرین برای مشارکت اجتماعی است و با این کار دانش آموزان در اداره امور مدرسه سهیم می شوند.

در روزهای اخیر انتخابات شوراهای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور در مدارس مازندران نیز برگزار شد و 500 هزار دانش آموز استان با حضور در پای صنوق های رای، نمایندگان خود را برای عضویت در این شوراها برگزیدند.

شوراهای دانش آموزی، اولین تجربه مشارکت در زندگی اجتماعی است که کودکان با حضور در پای صندوقهای رای، آن را ترسیم کردند.

مديركل آموزش و پرورش مازندران تصريح كرد: در سال تحصيلي گذشته 23 هزار عضو شوراهاي دانش آموزي استان، با آراي دانش آموزان مازندارني انتخاب شدند كه فعاليت هاي چشمگيري را در مدارس به نمايش گذاشتند.

محمدعلی امبری با اشاره به اينكه شانزدهمين دوره انتخابات شوراي دانش‌آموزي با مشاركت 12 ميليون نفر دانش آموز در كشور در حال برگزاري است، گفت: انتخابات شوراي دانش‌آموزي استان با حضور 500 هزار دانش‌آموز مازندراني در تمامي مدارس مازندران در حال برگزاري است.

وي با بيان اين كه دانش آموزان با فعاليت هاي گسترده در شوراهاي دانش‌آموزي، آينده‌اي موفق را براي خود رقم مي زنند، از منتخبان شوراهاي دانش‌آموزي خواست: در راستاي كيفيت بخشي آموزشي و پرورشي، فعاليت هاي چشمگيري را به نمايش بگذارند.