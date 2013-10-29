جاری شدن اشک یاقوت های سرخ از خون دل انارداران/ دلالان از دسترنج باغداران کیسه می دوزند

به گزارش خبرنگار مهر، رنج باغداران و گنج واسطه ها قصه ای قدیمی است که در نبود حمایت های دولتی عرق حسرت را بر پیشانی انارداران می نشاند و دل آنان را خون می سازد؛ در تمام سالهایی که گذشته باغدارها زیرچتر دولت مورد پشتیبانی جدی قرار نگرفته اند و این امر رفته رفته باغدار را ناامید و مایوس کرده است.

10 هزار و 900 هکتار باغ انار

اناردارانی که با هزار زحمت برای نشاندن لقمه ای نان حلال بر سر سفره هایشان با سختی و مشقت باغ انار خود را پرورش می دهند تا یاقوت های سرخ را روانه بازار سازند ناگهان با چوب حراج دلالان بر پیکر انار خوش رنگ شان مواجه می شوند و در حال حاضر سالهاست که چشم انتظار حمایت ها و یاری رسانی دولت برای کوتاه کردن دست واسطه ها هستند.

معاون جهادکشاورزی خراسان‌رضوی در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: این استان با بیش از 10 هزار و 900 هکتار باغ انار همواره به دلیل نبود محل نگهداری مناسب و نداشتن صنایع بسته بندی و تبدیلی مناسب توسط باغدار به صورت زودهنگام فروخته می شود و این امر موجب می شود تا کشاورز از دسترنج و سود واقعی محصول خود بی بهره باشد.

نبود تعاونی برای بهبود و سر و سامان دادن به محصول انار

غلامحسین ساربان بیان می کند: نبود تعاونی برای بهبود و سر و سامان دادن به محصولات باغی یکی دیگر از مهمترین مسائلی است که باعث شده تا واسطه ها سودهای نجومی را به جیب بزنند و باغدار را با ضرر و زیان مواجه سازند.

وی با بیان اینکه 7 هزار و 900 هکتار از باغ های انار این استان بارور است، می افزاید: انار تولیدی این استان به کشورهای ژاپن،اکراین، اسپانیا و آلمان صادر می شود و در صورت حمایت های لازم خراسان رضوی برای توسعه و گسترش این بخش و توجه به صادرات غیرنفتی حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

باغداران باغ های انار را می فروشند

معاون جهادکشاورزی خراسان‌رضوی از تولید این محصول در 15 تن در هر هکتار خبر می دهد و می گوید: شهرستانهای مه ولات، بردسکن و خلیل آباد از تولیدکنندگان این محصول به شمار می روند اما دیر یا زود به دلیل عدم حمایت های دولت باغداران باغ های انار خود را می فروشند و به دنبال کار دیگری خواهند رفت زیرا دیر زمانی است که انارداران از تولید این محصول و دست درازی دلالان خسته شده اند.

به گفته وی در حال حاضر دلالان با قیمت پایین انار را از باغدار خریداری کرده و همچون گذشته میدان دار عرضه فروش محصولات باغی با قیمت های گزاف در بازار خواهند شد.

دلالان از دسترنج باغداران کیسه می دوزند

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز به خبرنگار مهر عنوان می کند: دلالان سالهاست که از دسترنج باغداران کیسه دوخته اند و این امر در سایه غفلت های صورت گرفته توسط متولیان امر روز به روز به معضلی بزرگ تبدیل شده است.

دخالت دلالان در تعیین نرخ محصولات کشاورزی

محمدرضا قدسی بیان می کند: جهاد کشاورزی استان تلاشهای بسیاری را برای کوتاه کردن دست واسطه ها انجام داده است اما همواره به دلیل حمایت نکردن دولت، دلالان در تعیین نرخ محصولات کشاورزی دخالت کرده و چوب حراجی بر زحمات باغداران می زنند.

وی تصریح می کند: برای مقابله با دست درازی دلالان ابتدا باید به ایجاد محل نگهداری مناسب و صنایع بسته بندی و تبدیلی دست زد و بعد منتظر پشتیبانی دولت بود.

وی یادآور می شود: هم اکنون واسطه ها انار پيش رس را کيلويي 1500 تا 2500 تومان از باغدار خریداری می کنند و سپس با قیمتی چندين برابری به بازار عرضه می کنند.

نبود پايانه ای برای صادرات

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به بزرگترین نگرانی باغداران اظهار می کند: نبود پايانه ای برای صادرات و ارتباط گسترده و عمیق دلالان با خریداران محصولات کشاورزی از مهم ترين نگرانی های باغداران است که باید مورد اهتمام ویژه دولتمردان قرار بگیرد.

به گفته وی دلالان با ارتباطات خاصی که با برخی از شبکه های عرضه و فروش محصولات کشاورزی دارند سود دو سال باغدار را با فرصت طلبی به جیب می زنند.

توسعه صادرات غیرنفتی و کوتاه کردن دست واسطه ها

قدسی تاکید می کند: بی تردید باید در شرایط فعلی با عنایت لازم نسبت به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی و رفع دغدغه های باغداران پرداخت و با کوتاه کردن دست واسطه ها از جمع آوری ثروت بادآورده توسط این افراد سودجو، فرصت بیشتری را در اختیار تولید کننده و باغدار قرار داد تا از این رهگذر اقتصاد نیز شکوفا شود.

وی می گوید: دلالان به رسمی همیشگی با فرصت طلبی انار این استان را با انارهاي بی کیفیت مخلوط کرده و به بازار عرضه می کنند تا سود بیشتری را بدست آورند و ضمن زیرسوال بردن کیفیت محصول انار استان، دسترنج کشاورز را به تاراج ببرند.

تقویت و توسعه تعاونی

وی معتقد است تنها راه مقابله با مشکلات کشاورزان و کوتاه کردن دست دلالان ایجاد پایانه صادراتی و تقویت و توسعه تعاونی است زیرا از این طریق ضمن ایجاد فرصت های شغلی، حق باغدار ضایع نشده و دلال نیز از گنج بی حساب و کتاب محروم می شود.

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گزارش: مرضیه صاحبی