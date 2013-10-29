آموزش مردم میزان تخلف و جرم را در جامعه کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی شامگاه دوشنبه در مراسم روز کارشناس افزود: کارشناسان فقط کمک کار قاضی نیستند بلکه برای همه نهادهای اجرایی و مردم در جامعه مشاورانی امین هستند.

وی بیان داشت: کارشناسان سرمایه واقعی استان هستند که باید علاوه بر استفاده از نظریات کارشناسی آنها در مسائل حقوقی و قضایی در تحلیل و تفسیر مشکلات جامعه و ارائه راهکار از آنها استفاده کرد.

جمادی با اشاره به نقش رسانه در آگاهی و آموزش مردم اظهار داشت: صدا و سیمای استان باید برای آگاهی رسانی و حل مشکلات موجود در استان از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند.

دادستان یاسوج نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه مهم کارشناسان قضایی اظهار داشت: کارشناسان جایگاه بسیار مهمی در جامعه دارند و مهمترین بخش کار آنها نیز حل مسائلی است که از چشم بسیاری از مردم و نهادها پوشیده است.

مختار کوشا افزود: در طول چهار سال تشکیل این نهاد حقوقی و مدنی در استان 341 نفر کارشناس به کار گرفته شده است.

وی احداث ساختمان چهار طبقه و آموزش 30 نفر کارآموز را از جمله فعالیتهای کانون کارشناسان استان عنوان کرد.

کوشا با بیان اینکه کارشناسان نظر مستدل و مستندی را در حل مسائل ارائه می کنند، تصریح کرد: کارشناسان رسمی با ارائه نظریات حرفه ای خود به حل مسائل پیچیده و سخت کمک می کنند.