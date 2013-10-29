دوره هاي آموزشي آشنايي با صنعت گردشگري در شهرستان سقز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان وطن دوست اظهار داشت: اين دوره هاي آموزشي شامل نحوه برخورد با گردشگران، آداب و رسوم معاشرت و مهمان نوازي و نحوه همكاري مسئولين در جذب سرمايه گذاران حوزه گردشگري بوده است.

وي افزود: اين دوره هاي آموزشي براي 50 نفر از مسئولين ادارات شهرستان سقز برگزار شد و در قالب سمينارهاي آموزشي، طراحي و با توجه به اعلام آمادگي فرمانداران شهرستانها اين كلاسها به صورت دوره اي تا پايان آبان ماه در شهرستان هاي استان برگزار می شود.

معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان بیان کرد: در پايان اين دوره هاي آموزشي به شركت كنندگان در اين كلاسها گواهي معتبر آموزشي از طرف واحد آموزشي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان اهدا می شود.

برپایی 24 نمايشگاه صنايع دستي و سوغات و هدايا در کردستان

معاون صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان از بر پايي 24 نمايشگاه صنايع دستي، سوغات و هدايا در شش ماهه اول سال 92 در سطح استان كردستان و استان هاي ديگر كشور خبرداد.

فرهاد حامدي افزود: اين نمايشگاه ها شامل بر پايي نمايشگاه هاي تخصصي صنايع دستي، سوغات و هدايا و غذاهاي محلي و هنرهاي سنتي در شهرستان هاي سطح استان و شرکت کردن در نمایشگاه های استان های دیگر همچون گلستان، خراسان جنوبي و شهرستان های تبريز، اروميه، تهران و ايلام بوده است.

وي بیان کرد: اين نمايشگاه ها با همكاري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و اتحاديه تعاوني هاي صنايع دستي و هنرمندان هنرهاي سنتي و صنايع دستي در راستاي ترويج و شناساندن صنايع دستي و سوغات و معرفي هنرمندان شاخص كه داراي مهر اصالت يا مهر ملي هستند بر پا شده است.