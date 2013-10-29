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۷ آبان ۱۳۹۲، ۹:۲۷

زندانيان تهران به هنرستان مي روند

زندانيان تهران به هنرستان مي روند

مدير كل زندانهاي استان تهران از افتتاح هنرستان فرزانگان در زندان جديدالتاسيس جنوب تهران خبرداد.

سهراب سليماني در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه زندان تاثيرات نامطلوب و پيامدهاي بدي براي زنداني و خانواده اش به دنبال دارد گفت: باید تدابیری اندیشیده شود که با مطالعه بر روي مشكلات و تبعات سوء ناشي از افزايش آمار و تراكم زندانيان به نحوي زندانيان جديدالورود را تفهيم كرده تا با نوع قرار مجرمیت، رفع قرار مجرمیت، ماده 2 قانون نحوه محكوميتهاي مالي و ساير قوانين و مقررات آشنا شوند.

وي افزود: كميته اي با حضور رئيس كل دادگستري، دادستان، مديركل زندانها و ساير اعضا در استانها تشكيل مي شود كه پرونده هاي محكومان را پس از درخواست اعصار و ماده 2 محكوميتهاي مالي رسيدگي مي كنند و زندانيان بايد نحوه درخواست و موضوع اين كميته را در بدو ورود به زندان بدانند.

وي همچنين از آغاز به كار هنرستان فرزانگان خبر داد و گفت: اين هنرستان براي نخستين بار در زندان جديد در جنوب تهران ايجاد شده كه زندانيان مي توانند در آن آموزشهاي فني و حرفه اي را فرا بگيرند.

کد مطلب 2164607

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