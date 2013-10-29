زندانيان تهران به هنرستان مي روند

سهراب سليماني در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه زندان تاثيرات نامطلوب و پيامدهاي بدي براي زنداني و خانواده اش به دنبال دارد گفت: باید تدابیری اندیشیده شود که با مطالعه بر روي مشكلات و تبعات سوء ناشي از افزايش آمار و تراكم زندانيان به نحوي زندانيان جديدالورود را تفهيم كرده تا با نوع قرار مجرمیت، رفع قرار مجرمیت، ماده 2 قانون نحوه محكوميتهاي مالي و ساير قوانين و مقررات آشنا شوند.

وي افزود: كميته اي با حضور رئيس كل دادگستري، دادستان، مديركل زندانها و ساير اعضا در استانها تشكيل مي شود كه پرونده هاي محكومان را پس از درخواست اعصار و ماده 2 محكوميتهاي مالي رسيدگي مي كنند و زندانيان بايد نحوه درخواست و موضوع اين كميته را در بدو ورود به زندان بدانند.

وي همچنين از آغاز به كار هنرستان فرزانگان خبر داد و گفت: اين هنرستان براي نخستين بار در زندان جديد در جنوب تهران ايجاد شده كه زندانيان مي توانند در آن آموزشهاي فني و حرفه اي را فرا بگيرند.