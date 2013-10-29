پاسخ رئیس دانشگاه به اخراج یک استاد؛ اخراج خدامرادی به کسی ربطی ندارد!

خبرنگار مهر با هدف پیگیری علت اخراج نادر خدامرادی از دانشگاه جامع علمی کاربردی تکواندو با محمد رضا پهلوان رئیس این مرکز تماس گرفت که این رئیس دانشگاه برخورد و رفتار شایسته ای نداشت.

وی در مورد اینکه چرا نادر خدامرادی اخراج شده است گفت: هر دانشگاه می تواند در هر ترم با برخی اساتید همکاری کند و با برخی دیگر همکاری نداشته باشد و این به رئیس دانشگاه مربوط می شود.