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۷ آبان ۱۳۹۲، ۸:۲۱

غلامی در گفتگو با مهر:

هیئات مذهبی از رواج انحرافات جلوگیری کنند

هیئات مذهبی از رواج انحرافات جلوگیری کنند

ورامین – خبرگزاری مهر: رییس اداره تبلیغات ا سلامی شهرستان ورامین گفت: متأسفانه برخی با رواج انحرافات در عزاداری، شأن سید و سالار شهیدان را حفظ نمی کنند که خوشبختانه این موضوع در منطقه ورامین رواج چشمگیری نداشته است.

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی به عنوان متولی ساماندهی برنامه های غدیر و عزاداری ماه محرم و به منظور تبادل نظر در مورد مسائل پیرامون دو موضوع مهم تاریخ اسلام، همایش بزرگ از غدیر تا عاشورا در ورامین برگزار می کند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین افزود: این همایش با حضور مسئولان شهرستان ورامین و هیئات مذهبی منطقه، روز پنجشنبه 9 آبان ماه از ساعت 30/9 صبح در مسجد حضرت سجاد(ع) ورامین برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در این همایش با دعوت از کارشناسان مذهبی در حوزه غدیر و عاشورا، به بحث پیرامون این دو موضوع اساسی و وظیفه مسلمانان نسبت به غدیر و عاشورا پرداخته خواهد شد.

غلامی ادامه داد: متأسفانه برخی با رواج انحرافات در عزاداری، شأن سید و سالار شهیدان را حفظ نمی کنند که خوشبختانه این موضوع در منطقه ورامین رواج چشمگیری نداشته است.

این مسئول خاطر نشان کرد: قمه زنی، استفاده از آهنگ های غربی  و اشعار سخیف در برخی مداحی ها، از انحرافات ایجاد شده در عزاداری در برخی از نقاط کشور است.

این فعال فرهنگی تأکید کرد: البته بسیاری از هیئات و مداحان همچنان سنت ها و آیین های مرسوم محرم را حفظ کرده و سعی در ترویج فرهنگ ناب عاشورایی دارند.

وی بیان داشت: هیئات مذهبی به عنوان بازوی اداره تبلیغات اسلامی در انجام امور فرهنگی فعالیت می کنند و به دلیل حضور بسیاری از جوانان در ماه محرم در هیئات عزاداری اگر در عزاداری در مسیر صحیح قدم برداشته شود، می توان از بسیاری از انحرافات و مفاسد اجتماعی جلوگیری کرد.

غلامی عنوان داشت: هیئات باید به سمت آگاهی بخشی و بصیرت افزایی حرکت کنند و با دعوت از سخنرانان و کارشناسان خبره مذهبی پایبندی نسل جوان به عقاید مذهبی را تقویت کنند.

دبیر ستاد غدیر شهرستان ورامین با اشاره به نقش هیئات مذهبی در احیای فرهنگ ناب عاشورا گفت: محور اصلی قيام عاشورا و حركت امام‌حسين(ع) در آن مقطع از زمان احيای قرآن و هدف اصلی ايشان نيز برگرفته از قرآن بود، لذا هیئات مذهبی هم امروز به عنوان مراكزی مردمی كه به‌صورت مستقيم با عموم مردم تعامل و ارتباط دارند، قطعا بسيار بهتر از ساير نهادها و سازمان‌ها دولتی می‌توانند در تبيين ارزش‌ها و انگيزه‌های قرآنی قيام امام حسين(ع) در ارتباط با مردم عمل كنند.

این کارشناس مذهبی افزود: در حال حاضر بیش از 270 هیئت در سطح شهرستان ورامین مشغول به فعالیت هستند که 30 هیئت نیز در مراحل کسب مجوز برای تأسیس هستند.

کد مطلب 2164612

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