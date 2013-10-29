اعطای تخفیف شهریه به بیش از 1700 دانشجوی دانشگاه آزاد پرند

اصغر دریغ در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی پرند در یک سال گذشته اظهار داشت: اعطای تخفیف شهریه به تعداد 857 دانشجو در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 و تعداد 885 نفر دانشجو در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 یکی از مهم ترین فعالیت های اداره دانشجویی این معاونت است.

وی به کارگیری تعداد 86 نفر در نیمسال اول و تعداد 75 نفر در نیمسال دوم 92-91 و تعداد 60 نفر در نیمسال اول 93-92 به عنوان همکار دانشجو در قسمتهای مختلف دانشگاه و ارائه سرویس ایاب ذهاب برای444 دانشجو در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 و 175 دانشجو در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 و تعداد 250 نفر در نیمسال اول 93-92 را از دیگر خدمات حوزه متبوع خود عنوان کرد.

ابطال معافیت تحصیلی برای 2150 دانشجو

معاون دانشجویی واحد پرند گفت: ابطال معافیت تحصیلی برای 2150 نفر ،ابطال معافیت برای انصراف از تحصیل برای 400 نفر، انجام مراحل اداری خروج از کشور برای 260 نفر، درخواست معافیت تحصیلی برای 3600 نفر و درخواست سنوات تحصیلی برای 670 نفر دانشجو در قسمت مشمولین از دیگر خدمات این معاونت به دانشجویان در یک سال گذشته است.

دریغ، تعداد بیش از 300 نفر جابجایی دانشجوی میهمان و انتقالی نزدیک به 90 نفر در نیمسال اول 92-91 و تعداد 235 جابجایی دانشجوی میهمان و انتقالی 70 نفر در نیمسال دوم 92-91 و تعداد 105 جابجایی دانشجوی میهمان و انتقالی 21 نفر در نیمسال اول 93-92 را از دیگر اقدامات این معاونت نام برد.

دریغ در ادامه به فعالیت اداره فارغ التحصیلان واحد پرند اشاره کرد و به مهر گفت: صدور گواهی موقت و دانشنامه به تعداد 1787 فقره، پاسخگویی به استعلامات به تعداد 1027 فقره، صدور ریز نمرات برای خارج از کشور به تعداد 104 فقره و فراهم کردن مقدمات برپایی جشن فارغ التحصیلی در ماه آینده از جمله این اقدامات است.

وی با بیان اینکه در اداره تربیت بدنی این معاونت عناوین قهرمانی، دوم و سومی زیادی در مسابقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نظیر جودو، شطرنج و دوومیدانی کسب شده است، اظهار داشت: برخی از این مقام ها به صورت تیمی و برخی انفرادی بوده است.

ارائه مشاوره دانشجویی به بیش از 770 دانشجوی دختر و پسر

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی پرند درخصوص فعالیت های دفتر مشاوره و راهنمایی این معاونت با بیان اینکه به 313 نفر دانشجوی دختر و 458 نفر دانشجوی پسر مشاوره فردی ارائه شده به مهر گفت: این مشاوره ها در حوزه مسائل روانی، عاطفی، ارتباطی، خانوادگی، تحصیلی و آموزشی بوده اند.

این مسئول، تهیه بروشور و مطالب روان شناختی حاوی مسائل روان شناختی مثل غلبه بر اهمال کاری، مضرات استفاده از قلیان، مقابله با افسردگی، ویژگی های دوران نوجوانی برای والدین و ... برای توزیع بین دانشجویان را از دیگر اقدامات این حوزه نام برد.