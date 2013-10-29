برگزاری دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی اصلاح شد/ پذیرش دانشجو با شرایط جدید

حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه ترین آیین نامه ای که قرار است معاونت آموزشی وزارت علوم با تایید وزیر جدید علوم به دانشگاههای کشور ابلاغ کند، گفت: آیین نامه "برگزاری دوره های مشترک آموزش عالی با همکاری دانشگاههای خارجی" به زودی به دانشگاههای کشور ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه این آیین نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی اجرا می شود اما در موارد خاص ممکن است در مقاطع پایین تر نیز به اجرا در آید، درباره برخی جزئیات این آیین نامه، اظهار داشت: کمیته ای در معاونت آموزشی و زیرمجموعه شورای گسترش وزارت علوم با عضویت دانشگاهها تشکیل شد و ماموریت یافت همکاری آموزش عالی کشور با دانشگاههای خارجی مورد بازنگری قرار گیرد؛ بر این اساس شیوه ای به منظور ارائه برخی ضوابط و شرایط برگزاری دوره های مشترک در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره ها، گفت: گسترش مرزهای دانش، شناسایی توانمندیهای کشور به جهانیان، تبادل تجارب دو طرف، استفاده از امکانات سایر دانشگاهها، ارائه خدمات به کشورهای منطقه مجموعه ای از اهداف برگزاری این دوره ها به شمار می آیند.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به سایر بخشهای این آیین نامه، اضافه کرد: شرایط موسساتی که می توانند دوره های مشترک برگزار کنند، الزامات و چگونگی برگزاری این دوره ها در قالب دستورالعملی آماده ابلاغ به دانشگاهها شده است.

نادری منش درباره مکان برگزاری این دوره ها با کشورهای خارجی، گفت: این دوره ها در داخل و خارج کشور برگزار می شوند اما قطع به یقین تمام دوره ها صرفا خارج از ایران برگزار نمی شوند؛ بلکه این دوره ها یا به طور کامل در ایران یا بخشهایی از آن در کشورهای طرف قرارداد تشکیل خواهند شد.

وی درباره اقدام دانشگاهها بعد از ابلاغ آیین نامه مذکور، خاطرنشان کرد: به محض ابلاغ، دانشگاهها می توانند با کشورها تفاهم نامه امضا کنند و بر اساس این آیین نامه هر زمان آمادگی برگزاری وجود داشت، پذیرشها و کلاسها از ترم آینده تشکیل می شود.

این مقام مسئول وزارت علوم با یادآوری اینکه هم اکنون برخی دانشگاهها اقدام به برگزاری دوره های مشترک کرده اند به معایب این دوره ها اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته این دوره ها برگزار می شد اما به علت پاره ای مشکلات، منجر به تعطیلی ادامه پذیرشها شد؛ اما آیین نامه مذکور سعی به برطرف شدن نقاط ابهام کرده است؛ به عنوان مثال صدور مدرک پایان دوره به صورت مشترک توسط هر دو موسسه و با تایید وزارت علوم صادر می شود.

نادری منش ادامه داد: بر این اساس، نگرانیها درباره مورد تایید بودن و اعتبار داشتن این دوره ها برطرف می شود.

وی تاکید کرد: اگر موسسه ای بدون تایید و مجوز وزارت علوم به برگزاری این دوره ها حتی با دانشگاههای معتبر خارجی اقدام کند، مدرک تحصیلی داوطلب و آن دوره توسط وزارت علوم باطل اعلام می شود و تایید نخواهد شد.

به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، دانشجویان این دوره ها همانند دانشجویان شهریه پرداز می توانند از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برخوردار شوند.