ساخت مسکن کارکنان دانشگاه هرمزگان از سرگرفته می شود/ تحویل موقت چهار پروژه مسکن مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حریرنیا در بازدید از محل اجرای این پروژه گفت: احداث و تکمیل پروژه 45 واحدی کارکنان دانشگاه هرمزگان که به دلیل مشکلات حقوقی و اجرایی از سوی شرکت تعاونی و شرکت مجری متوقف شده بود پس از طی مراحل قانونی از سر گرفته می شود.

وی تصریح کرد، این پروژه از دو سال پیش به حالت تعلیق در آمده بود که با پیگیری های انجام شده طی روزهای آینده تکمیل این واحدها آغاز می شود.

در بازدید بعمل آمده نماینده تام الاختیار فرماندار بندرعباس نیز حضور داشت.

چهار پروژه مسکن مهر تحویل موقت می شود

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان از واگذاری چهار پروژه به متقاضیان مسکن مهر در آینده ای نزدیک خبر داد.

عباس حریر نیا افزود: مقدمات واگذاری پروژه هایی که ساخت آنها در شهر بندرعباس به مرحله پایانی و زیر ساخت های مورد لازم سکونت آنها شامل آب، برق، فاضلاب و گاز و تلفن انجام شده است.

وی افزود: در مرحله تحویل موقت متقاضیان می توانند نواقصی که در واحدهای احداث شده وجود دارد جهت رفع کامل آن به تعاونی مربوطه اطلاع دهند.

مهندس حریر نیا بیان داشت: پیمانکار و تعاونی مربوطه نیز موظف هستند در کمترین زمان نواقص موجود را بر طرف کنند.

وی همچنین از تخصیص زمین برای احداث مجتمع های تجاری در سایت مسکن مهر به منظور رفع نیاز های روزمره مردم خبر داد و گفت: طی سنوات گذشته مجوز احداث سه مجتمع تجاری در سایت مسکن مهر شهر بندرعباس اخذ شده که در حال احداث است.

آغاز عمليات اجرايي فاز سه مسكن كاركنان راه و شهرسازي

مديركل راه و شهرسازي هرمزگان از رفع موانع پيش روي احداث فاز سوم تعاوني كاركنان راه و شهرسازي خبر داد.

مهدي زنديه وكيلي افزود: عمليات احداث اين فاز به دليل موانع قانوني متوقف شده بود كه خوشبختانه با پيگيري هاي انجام شده مشكلات آن مرتفع شد.

وي بيان داشت: مقدمات دريافت پروانه ساختماني انجام شده و عمليات ساخت 84 واحد از اين پروژه آغاز شده است.

وي ابراز اميدواري كرد، با اتمام اين فاز تعداد زيادي از كاركنان مسكن و شهرسازي صاحب خانه شوند.