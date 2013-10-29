جشن اکران "آزاد راه" برپا شد/ نمایش تیزر "فصل فراموشی فریبا"

به گزارش خبرنگار مهر، اکران خصوصی فیلم "آزاد راه" شب گذشته 6 آبان ماه با حضور بازیگران و عوامل این فیلم از جمله عباس رافعی تهیه‌کننده و کارگردان، علیرضا محمودی ایرانمهر نویسنده فیلمنامه، بهنوش طباطبایی، شهین تسلیمی، سیاوش قاسمی و دیگر بازیگرانی چون امین زندگانی، ساره بیات، سیاوش طهمورث، الیکا عبدالرزاقی، ستاره اسکندری و ... در تالار ایوان شمس برگزار شد.

امین زندگانی که اجرای مراسم اکران این فیلم را به عهده داشت، عنوان کرد: "آزاد راه" با یک تاخیر دو ساله به دلیل مشکلات مدیریت فرهنگی در دوره قبلی اکران نشد و حالا در دوره جدیدی که قرار است روح جدیدی به بدنه سینما دمیده شود، امیدواریم اکران فیلم‌ها راهی درخشان و پر از نفس داشته باشند.

وی سپس از عوامل این فیلم دعوت کرد تا روی صحنه بیایند و هریک جمله‌ای درباره فیلم "آزاد راه" بیان کنند. کارگردان و بازیگران با خشنودی از اکران فیلم، اظهار امیدواری کردند مردم هم از این فیلم استقبال کنند.

بهنوش طباطبایی که نقش نامزد مهدی پاکدل را در فیلم "آزاد راه" بازی می کند، گفت: من خیلی خوشحالم که این فیلم بعد از دو سال اجازه اکران گرفت و زحمت همه دوستان به نتیجه رسید. این فیلم مثل خود عباس رافعی فیلم شریف و خوبی است و من امیدوارم که اکران خوبی هم داشته باشد.

مهدی پاکدل به دلیل اینکه سر فیلمبرداری بود نتوانست در این مراسم حاضر شود. همچنین هومن سیدی نیز از دیگر غایبان این مراسم بود.

سپس امین زندگانی که در فیلم "فصل فراموشی فریبا" فیلم دیگر عباس رافعی بازی می کند، از ساره بیات بازیگر اصلی "فصل فراموشی فریبا" دعوت کرد تا روی سن بیاید و در حضور او آنونس این فیلم نمایش داده شد.

فیلم "آزاد راه" داستان طلبه جوانی است که بنا به خواست خانواده خود وارد حوزه علمیه می شود و بعد از آن سعی می کند که جایگاه لباس روحانیت و مسئولیتی را که بر دوش گرفته است، حفظ کند اما با اتفاقی که در طول داستان برایش رخ می دهد مرتکب اشتباهی می شود که زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد.

این فیلم که به تازگی پروانه نمایش گرفته از چهارشنبه 8 آبان در گروه سینمایی عصرجدید در تهران اکران خود را آغاز می‌کند.