تولید نانو حامل برای 6 داروی تومور مغزی/ تلاش برای گذشتن از سد ایمنی مغز

دکتر مسعود خسروانی- مجری طرح با اشاره به چالشهای درمان برخی از بیماریها گفت: درمان برخی از بیماریها چون انواع سرطانها، دیابت و بیماریهای متابولیکی با چالشهایی مواجه است که استفاده از فناوری در این زمینه میتواند بسیار موثر باشد.
وی فناوری نانو را از جمله فناوریهای مناسب برای حل چالشهای حوزه پزشکی دانست و اظهار داشت: در این فناوری اتمها و مولکولها به ابعاد نانومتر تبدیل میشوند از این رو میتواند خدمات بسیاری در درمان بیماریهای صعب العلاج چون انواع سرطانها ارائه دهد.
خسروانی، ماکرومولکولهای موجود در سلولهای بدن را واحدهای مسئول برای حفظ سلامتی بدن انسان معرفی کرد و ادامه داد: برای از بین بردن سلولهای سرطانی به ویژه تومورهای مغزی نیاز به ساختارهایی به اندازه ماکرو مولکولها داریم که با تعامل با ماکرومولکولها اقدام به از بین بردن این سلولها کند.
مجری طرح با اشاره به چالشهای موجود در درمان سرطان و تومورهای مغزی خاطر نشان کرد: در مغز سیستم ایمنی بسیار قوی به نام Blood – Brain- Barrier یا سد ایمنی مغز وجود دارد که به هیچ عنوان اجازه ورود مولکول و یا دارویی را به سلول عصبی نمیدهد و در صورت ورود دارو به بافت عصبی بلافاصله به وسیله پمپهایی به نام پیگلینت پروتئین به بیرون رانده میشود.
خسراوانی ادامه داد: از این رو نیاز به نانو حاملهایی در ابعاد 100 تا 200 نانو متر داریم تا دارو را در داخل آنها اعمال کنیم و با اصلاح سطح آن با سایر مواد، این نانو حاملها بتوانند در داخل خون حرکت کنند و ضمن آنکه اثرات سمی نداشته باشند، به وسیله سیستم ایمنی بدن جذب نشوند.
وی پایداری بودن را از دیگر ویژگیهای مهم این نانو حاملها ذکر کرد و ادامه داد: از سوی دیگر این نانو حاملها باید توانایی جذب لیگاندهایی را داشته باشند تا بتوانند دقیقا به سمت قسمتهای مورد نظر تومورهای مغزی حرکت و دارو را در آن قسمت رها کند.
خسروانی مسئولیت نانوحاملها را حمل هدفمند دارو ذکر کرد و یادآور شد: با توجه به اهمیت تومورهای مغزی تیمی را تشکیل و مطالعاتی را در این زمینه در دستور کار قرار دادیم.
مجری طرح از تولید نانو حاملهای مختلف برای تومورهای مغزی خبر داد و گفت: در حال حاضر نانوحاملهای مختلف را برای 6 داروی درمان این نوع تومورها طراحی و تولید کردیم.
وی یکی از نانو حاملهای تولید شده را نانو حامل سالید لیپید نانو پارتیکل ذکر کرد و افزود: بر روی این نانوحامل داروی "کورکومین" را بر روی آن اعمال کردیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه تا چند ماه آینده سایر داروهای درمان تومور مغزی بر روی سایر نانو حاملها اعمال خواهد شد، اظهار داشت: داروهای مورد نظر بر روی سایر نانو حاملهای تولید شده چون آلبومین و PAGAL اعمال خواهد شد و پس از آن بررسی خواهد شد که این نانو حامل ها با آن شرایط که مد نظر را دارا هستند یا خیر.
خسروانی با اشاره به اقدامات بعدی خاطر نشان کرد: پس از این مرحله، نتایج به دست آمده در محیط in vitro (خارج از محیط طبیعی در آزمایشگاه) بر روی تومور گلیو بلاستوما (کشنده ترین و معمول ترین نوع تومور مغزی بدخیم) بررسی میشود.
وی با تاکید بر اینکه نتایج به دست آمده تاکنون مطلوب بوده است، ابراز امیدواری کرد که با انتشار مقالات این پژوهش با استقبال خوبی مواجه شود.
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