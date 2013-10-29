ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه 92 اولین دستور کار امروز مجلس/ تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت فولاد بررسی می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی صبح امروز مجلس با حضور 197 نماینده و به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس دقایقی پیش آغاز شد.

بر این اساس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوبه 1377 و الحاق موادی به آن در اجرای ماده 104 آیین نامه داخلی، گزارش کمیسیون اقتصاد د مورد طرح اصلاح مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح ماده 85 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار امروز نمایندگان ملت در جلسه علنی قرار دارد.

بر این اساس رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 مهمترین دستور کار امروز نمایندگان است.

این لایحه اواسط مهر در کمیسیون فوق به تصویب رسیده بود و جزئیات این اصلاحیه در حال حاضر از سوی نمایندگان در حال بررسی است.